Körfez’e 2’nci hakem darbesi

Kocaelispor’da, ikinci yarının iki maçında da art arda gelen zirvedeki takımlara karşı alınan yenilgi, şok yaşattı. Takım hızla çöküşünü sürdürdü. Ancak bu iki maçta da hakem hataları öne çıktı. Ümraniye maçında hakem penaltı öncesi gereksiz faulle adeta golü hazırladı. Ankaragücü maçında da tendona müdahale etmemesine rağmen sarı kart gösterilerek cezalandırılması gereken Cisse, direkt oyundan atıldı. Yönetimin acilen MHK ile temasa geçip, hakkımızı araması bekleniyor. Samsun maçında açık bir endişe yaşanıyor.