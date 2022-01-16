Türk Telekom’dan enerji tasarrufu

Türk Telekom; dijital dönüşüm, tasarruf ve verimlilik projeleriyle, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini düşürerek yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. Türk Telekom böylece, yılda ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi. Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada , “Enerji verimliliği ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz” dedi.