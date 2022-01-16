Anadolu Sigorta, işlem performansını artırıyor

IBM (NYSE: IBM) önde gelen sigorta şirketi Anadolu Sigorta’nın artan müşteri işlemlerini hızlı ve minimum kesintiyle yönetmesine yardımcı olmak için IBM Power10’u kullanmaya başlayacağını duyurdu. Anadolu Sigorta CIO’su Mehmet Abacı iş birliği hakkında şunları söyledi: “Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri ve müşteri deneyimini her geçen gün daha iyi hale getirmek için teknolojinin sağladığı avantajları operasyonlarımıza ve iç süreçlerimize entegre ediyoruz. Sektöründe öncü bir şirket olarak IBM Power10 ile altyapı yeteneklerimizi daha çevik, erişilebilir, güvenli ve hızlı hale getirmeyi hedefliyoruz.” Dedi.