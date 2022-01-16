16 Oca 2022 - 15:23- Ekonomi G: 16 Oca 2022 - 15:24

Anadolubank’tan Altın Sponsorluk
Anadolubank’tan Altın Sponsorluk mask

Türk bankacılık sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli ve güçlü oyuncusu Anadolubank, 7-11 Ocak tarihleri arasında Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ‘Jewellery Antalya 2022’nin Gold sponsorluğunu üstlendi. Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunmak için hizmet kanallarını genişleterek iş modelinde sürekli yenilenmeye gittiklerini dile getiren Anadolubank Kobi İşletme ve Tarım Bankacılığı Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zafer Can, sponsorluk kararlarının ve fuara katılımlarının temel amacının ayrıcalıklı bankacılık hizmetleriyle kuyumcuları buluşturmak olduğunu söyledi.

16 Oca 2022 - 15:23 - Ekonomi

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