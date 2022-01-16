Vodafone hızlanıyor

Vodafone Business, daha düşük güç tüketimine sahip ve geniş alanlarda hizmet verebilen NB-IoT hizmetini sunmak için Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ile iş birliği yaptı. Ocak ayı itibariyle başlayan projede önümüzdeki dönemlerde sayaç sayısının % 250 oranında artırılması hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Ocak ayı itibariyle başlayan projede lokasyonlar Bursa, Yalova ve Çanakkale olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemlerde sayaç sayısını %250 oranında artırmayı hedefliyoruz.” Dedi.