16 Oca 2022 - 15:23- Ekonomi G: 16 Oca 2022 - 15:25

Vodafone hızlanıyor
Vodafone hızlanıyor mask

Vodafone Business, daha düşük güç tüketimine sahip ve geniş alanlarda hizmet verebilen NB-IoT hizmetini sunmak için Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ile iş birliği yaptı. Ocak ayı itibariyle başlayan projede önümüzdeki dönemlerde sayaç sayısının % 250 oranında artırılması hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Ocak ayı itibariyle başlayan projede lokasyonlar Bursa, Yalova ve Çanakkale olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemlerde sayaç sayısını %250 oranında artırmayı hedefliyoruz.” Dedi.

16 Oca 2022 - 15:23 - Ekonomi

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