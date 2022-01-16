16 Oca 2022 - 15:24- Gündem G: 16 Oca 2022 - 15:26

Vali Yavuz’dan tarihi mekanlara inceleme

Vali Seddar Yavuz, Gölcük’teki tarihi varlıklarımızın son durumunu yerinde inceledi. Tarihi eser ve varlıklarımıza sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizen Yavuz, katkıları için Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkürlerini sundu
Vali Yavuz’dan tarihi mekanlara inceleme mask
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Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği’nin destekleriyle Gölcük Belediyesi tarafından kısa zamanda restore edilerek hizmete getirilen Osmanlı Dönemine ait tarihi hamamda incelemelerde bulundu. Hamamı gezen ve bilgi alan Yavuz, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Vali Yavuz daha sonra Osmanlı Dönemi'ne ait tek türbesi olan Sultan Baba Türbesi’ne ait mescidin restorasyon çalışmalarını inceledi. Gelinen son durum hakkında bilgi alan Vali Yavuz, valilik olarak gerekli olan desteği vereceklerini belirtti. Gölcük’te çok önemli tarihi ve kültürel mimari özelliklere sahip eserler olduğunu belirten Yavuz, kültürel miraslarımızın gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i de ayrıca tebrik etti. Ziyaretlerinin ardından Değirmendere Yukarı Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seddar Yavuz onlarla sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu.

16 Oca 2022 - 15:24 - Gündem

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