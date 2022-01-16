Vali Yavuz’dan tarihi mekanlara inceleme

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği’nin destekleriyle Gölcük Belediyesi tarafından kısa zamanda restore edilerek hizmete getirilen Osmanlı Dönemine ait tarihi hamamda incelemelerde bulundu. Hamamı gezen ve bilgi alan Yavuz, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ
Vali Yavuz daha sonra Osmanlı Dönemi'ne ait tek türbesi olan Sultan Baba Türbesi’ne ait mescidin restorasyon çalışmalarını inceledi. Gelinen son durum hakkında bilgi alan Vali Yavuz, valilik olarak gerekli olan desteği vereceklerini belirtti. Gölcük’te çok önemli tarihi ve kültürel mimari özelliklere sahip eserler olduğunu belirten Yavuz, kültürel miraslarımızın gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i de ayrıca tebrik etti. Ziyaretlerinin ardından Değirmendere Yukarı Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seddar Yavuz onlarla sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.