16 Oca 2022 - 15:25- Gündem G: 16 Oca 2022 - 15:26

Aygün, çalışmaları yerinde inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İbni Sina ve Yenikent mahallelerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi
Aygün, çalışmaları yerinde inceledi mask
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Derince Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU'yla birlikte gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezindeki on mahalleyi kapsayan çalışmalarla birlikte Derince'ye 168,5 milyon TL tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı yapılıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenilendiği Derince'de altyapısı biten bölgelerde ise mevsim şartlarına bağlı olarak etap etap üstyapı düzenlemeleri sürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İBNİ SİNA VE YENİKENT MAHALLELERİ

İlk olarak İbni Sina Mahallesi Murat Evler Sokak’a giden Başkan Aygün, burada devam eden üstyapı düzenlemelerindeki son durumu inceledi. Başkan Aygün ardından Muhtar Erol Küçük’ün de katılımıyla Yenikent Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan gelen altyapı ve üstyapı düzenlemeleri ile ilgili taleplerin hızla çözüme kavuştuğu Derince’de Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Bahriye Üçok Sokak’ta kaldırım, orta refüj ve dekoratif aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı. Başkan Aygün, Yenikent Mahallesi’nde yaptığı ziyaretler esnasında bölge sakinleriyle bir araya gelerek istişarede bulundu.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa, Sokak

16 Oca 2022 - 15:25 - Gündem

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