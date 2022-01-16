İYİ Parti Karamürsel’den esnaflara ziyaret

İYİ Parti Karamürsel İlçe teşkilatı, esnafları dolaştı. İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, esnafın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Esnafın zor durumda olduğunu, her zaman esnafın yanında olacaklarını belirten Başkan Kılınçsoy, “Geçtiğimiz günlerde pazarcı esnafımız ile bir araya gelmiştik. Bugünde ilçedeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımız kan ağlıyor. Tüm esnaf, ‘bittik, tükendik, ayakta kalmaya çalışıyoruz’ diyerek yakınıyor. Esnafımız çok zor durumda. Ziyaretlerimize devam edeceğiz. Esnafımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çözümler bulmaya çalışacağız. İnşallah gelecek İYİ olacak. Esnaflarımızı dinliyor, notlar alıyoruz. Onları dinlemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sıcak, samimi karşılama ve ağırlamaları için teşekkür ediyoruz” dedi.