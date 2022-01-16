SP Çayırova ziyaretlerine devam ediyor

Saadet Partisi (SP) Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir kısa süre önce gerçekleştirdikleri kongre sonrasında iade-i ziyaretler kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Yeniden Refah Partisi (YRP) Çayırova İlçe Başkanı Yaşar Kaygusuz’u ziyaret eden Aydemir, kongreye katılımları için teşekkür etti ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kongreleri için de Kaygusuz ve ekibine başarılar diledi. Aydemir’e Teşkilat Başkanı Fatih Karabulut,
Mali İşler Başkanı Beyler Eryılmaz, STK Başkanı Erdal Durdağ ve İlçe sekreteri Yusuf Ecevit eşlik etti.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
Ziyarette konuşan Aydemir “Öncelikle kongreye katılımlarınız ve kongre sonrasında yaptığınız tebrik ziyareti için de YRP yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Kaygusuz, Başkan Aydemir ve yönetiminin nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. Ziyarette, Çayırova yerelinde yaklaşan seçimler ve Çayırova üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.