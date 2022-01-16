16 Oca 2022 - 15:27- Siyaset G: 16 Oca 2022 - 15:28

SP Çayırova ziyaretlerine devam ediyor

SP Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir ve yönetimi YRP Çayırova İlçe Başkanı Yaşar Kaygusuz’u ziyaret etti
SP Çayırova ziyaretlerine devam ediyor mask

Saadet Partisi (SP) Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir kısa süre önce gerçekleştirdikleri kongre sonrasında iade-i ziyaretler kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Yeniden Refah Partisi (YRP) Çayırova İlçe Başkanı Yaşar Kaygusuz’u ziyaret eden Aydemir, kongreye katılımları için teşekkür etti ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kongreleri için de Kaygusuz ve ekibine başarılar diledi. Aydemir’e Teşkilat Başkanı Fatih Karabulut,

Mali İşler Başkanı Beyler Eryılmaz, STK Başkanı Erdal Durdağ ve İlçe sekreteri Yusuf Ecevit eşlik etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Ziyarette konuşan Aydemir “Öncelikle kongreye katılımlarınız ve kongre sonrasında yaptığınız tebrik ziyareti için de YRP yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Kaygusuz, Başkan Aydemir ve yönetiminin nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. Ziyarette, Çayırova yerelinde yaklaşan seçimler ve Çayırova üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
# Çayırova

16 Oca 2022 - 15:27 - Siyaset

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