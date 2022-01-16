16 Oca 2022 - 15:28- Gündem G: 16 Oca 2022 - 15:29

Canbaz ve Acaroğlu kent sorunlarını dile getirdi

Büyükşehir Belediyesi’nde kent sorunlarını dile getiren İYİ Partili meclis üyeleri Fevzi Canbaz ve Nurcan Acaroğlu Göktaş meclise 4 önerge sundu
Canbaz ve Acaroğlu kent sorunlarını dile getirdi mask
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Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’na katılan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Fevzi Canbaz ve meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş kentteki internet altyapısı ihtiyacını, yasaklı köpek ırklarının sokağa salınmasını, su faturalarına beşte birlikte ücretsiz kısmın yansıtılmasını ve Gebze’de meydana gelen öğrenci servisi kazası sonrasında atılması gereken adımları gündeme getirdi.

KIRSAL ALANLARDAKİ İNTERNET SORUNU

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Fevzi Canbaz soru önergesinde, “ Covid-19 salgını sırasında okullar sanallaştıkça ve iş hayatı evlere kaydıkça dijital altyapıya olan ihtiyacımız iyice belirginleşti. Kentimizde gerekli Telekom altyapısı olmadığı için internet hizmetinden faydalanamayan kırsal yerleşim birimleri bulunmaktadır. Günümüzde internetin lüks değil ihtiyaç olduğunu düşünerek, kırsal alanlardaki altyapı eksikliğinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasını arz ederiz” ifadelerine yer verdi.

“YASAKLI KÖPEK IRKLARI SOKAĞA SALINIYOR”

İYİ Partili Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş ise “Yasaklı köpek ırklarının kısırlaştırılması ve kayıt altına alınmasıyla ilgili verilen süre 14 Ocak 2022’de dolmaktadır. Vatandaşlarımızdan bize ulaşan bilgiye göre maliyeti nedeniyle kısırlaştırma yaptıramayanlar hayvanları sokağa terk etmeye başlamış durumdalar. Bunun önüne geçmek için yasaklı köpek ırklarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan bakım evinde kısırlaştırılıp kayıt altına alınması için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz” dedi.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, covid-19, covid

16 Oca 2022 - 15:28 - Gündem

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