Akbuğa: 2022 yılı zam yağmurları ile başladı

2022 yılının ilk basın toplantısını gerçekleştiren Saadet Partisi Kartepe İlçe Başkanı İbrahim Ethem Akbuğa, “1 yılı daha geride bırakırken yeni yılın hepimiz için hayırlı bereketli olmasını, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmayı diliyorum. Ne yazık ki 2022 yılı zam yağmurları ile başladı. Elektriğe meskende yüzde 52, sanayide yüzde 126, ticarethanede yüzde 128 tarımsal sulamada yüzde 95 zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı. Motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Osmangazi Köprüsü’nde 2021 yılında geçiş ücreti 147,5 TL idi, yeni yılda 184,5 TL oldu. Gübre 18 yıllık fiyat artışını 1 yılda gerçekleştirdi.2002 yılında ÜRE gübrenin tonu 265 TL iken 2020 yılı 1800 TL’ye 2021 yılında 15000 TL’ye yükseldi. Maalesef bugün ülkemiz çok ciddi sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

“SAADET PARTİSİ OLARAK KARARLIYIZ”

Sözlerini devam ettiren Akbuğa, “Başkanlık sisteminden sonra her şey çok güzel olacaktı. Oysa başkanlık sisteminden sonra her şey çok güzel olacaktı, her şey güllük gülistanlık haline geleceği söylenmişti bize. Önceki dönemlerde kaşıkla verilenler kepçe ile geri alınıyordu. Şimdi ise önce kepçeyle alınıyor, sonra kaşıkla verilmeye çalışılıyor; ya da daha dürüst bir ifadeyle "verirmiş gibi yapılıyor. Bu kötü gidişata dur demenin vakti gelmiştir. Hatta geçiyor bile. Saadet Partisi olarak kararlıyız 2022'nin değişim yılı olması için tüm gücümüzle çalışacak, ülkemizin ve Kartepemizin problemlerinin çözümüne odaklanacağız” dedi.