Başkan Aygun: Başarının mimarı kadın kollarımız

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Derince İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. İlçe binasında gerçekleşen toplantı Başkan Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, Belediye Meclis Üyesi Halime Gökdemir ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlendi. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerin istişare edildiği toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Aygün, “Milletimize hizmet yolunda kadın kollarımız çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Kadın Kolları Başkanımız Züleyha Uslu ve başarımızın mimarı hanım kardeşlerimize samimi gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.