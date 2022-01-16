16 Oca 2022 - 15:30- Siyaset G: 16 Oca 2022 - 15:31

Başkan Aygun: Başarının mimarı kadın kollarımız

AKP Derince İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Aygün, başarıdaki en önemli unsurun kadın kollarına ait olduğunu söyledi
Başkan Aygun: Başarının mimarı kadın kollarımız mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Derince İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. İlçe binasında gerçekleşen toplantı Başkan Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, Belediye Meclis Üyesi Halime Gökdemir ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlendi. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerin istişare edildiği toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Aygün, “Milletimize hizmet yolunda kadın kollarımız çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.  Kadın Kolları Başkanımız Züleyha Uslu ve başarımızın mimarı hanım kardeşlerimize samimi gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
# Kadın

16 Oca 2022 - 15:30 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.476.826 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Aygun: Başarının mimarı kadın kollarımız mask
Başkan Aygun: Başarının mimarı kadın kollarımız
Akbuğa: 2022 yılı zam yağmurları ile başladı mask
Akbuğa: 2022 yılı zam yağmurları ile başladı
İYİ Parti Karamürsel’den esnaflara ziyaret mask
İYİ Parti Karamürsel’den esnaflara ziyaret
SP Çayırova ziyaretlerine devam ediyor mask
SP Çayırova ziyaretlerine devam ediyor
CHP’den denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine eğitim mask
CHP’den denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine eğitim
Yıldızlı: İnsanlar emekli olmadan iş cinayetlerine kurban gidiyorlar mask
Yıldızlı: İnsanlar emekli olmadan iş cinayetlerine kurban gidiyorlar
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL