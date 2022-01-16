16 Oca 2022 - 15:31- Gündem G: 16 Oca 2022 - 15:33

Soğuk havalarda aracınızı düzenli olarak ÇALIŞTIRIN

Kış aylarında, araç aküleri güç kaybedebilir ve aracınızın artan marş gücü ihtiyacına yanıt veremeyebilir. Yurt genelinde hâkim olan soğuk havalarda aracınızla yolda kalmamak için akü kontrolü büyük önem taşıyor.
Soğuk havalarda aracınızı düzenli olarak ÇALIŞTIRIN mask
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Türkiye akü sektörünün Ar-Ge lideri akü üreticisi AKO Akü, araç sahiplerine ve sürücülere özellikle soğuk havalarda akülerini kontrol ettirmelerini, gerektiğinde yeni teknoloji ve güvenilir ürünlerle değiştirmelerini öneriyor. AKO Akü’nün Matrix Press teknolojisine sahip akülerinin kış koşullarında performansını koruduğu hatırlatılıyor. Kış aylarında, sıcaklıklar düşük olduğunda araç aküleri güç kaybetme eğilimindedir.

SOĞUK HAVALAR

Düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj basmaya olumsuz etkileri olduğunu belirten AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, “Çok soğuk havalarda akünün içindeki sıvının (elektrolit) donma riski vardır. Şarjı tam dolu bir akü -70 derecede donarken tamamen boş bir akü -5 derecede bile donabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunması çok önemlidir” dedi. Büyükkalender, otomobilinizi yolda bırakabilecek bu büyük sorundan korunmak için şu önerilerde bulundu:

1. Aracınızın şarj sisteminin düzgün çalıştığından emin olun: Eğer aracınızın şarj sistemi (alternatörü) bozulduysa veya zaman içinde yeterli voltajı sağlayamaz hale geldiyse, akünüz yeni bile olsa aracınız size sürpriz yapabilir, çalışmayıp sizi yolda bırakabilir.

2. Çok kısa yolculuklardan kaçının: 1-2 kilometrelik, 3 dakikayı geçmeyen, çok kısa kullanımlar yeniden şarj için yeterli zamanı olmayan akünüz için riskli olabilir. Aracınızın aküsünü şarj edebilmesi için durmadan yeterince uzun süre çalışması gerekir.

3. Aracınızı düzenli olarak çalıştırın: Bazı araçlarda “Merkezi Kilit” vb gibi tüketiciler siz aracı kullanmasınız dahi aküyü tüketmeye devam eder. Bu tüketim yeni nesil araçlarda çok düşük iken bazı araçlarda aküyü daha hızlı tüketebilir. Akünün şarjını koruması için, özellikle kış aylarında uzun süre çalıştırmadan bırakmamak gerekir.

4. Mümkünse kapalı bir yere park edin: Aracınızı mümkünse aşırı soğuktan korunaklı idealinde ise kapalı bir garaja park edin. Veya uygun bir örtü ile korumak da bir çözüm olabilir. Bu sayede aracınızın aküsünde ve elektrik aksamında oluşabilecek oksitlenme olasılığını minimize etmiş olursunuz.

5. Akünüzü düzenli olarak kontrol edin: Türüne ve kullanımınıza bağlı olarak, bir araç aküsünün yaklaşık 5 yıllık bir ömrü vardır. Farlarınız zayıf yanıyor veya camlarınızı açıp kapatırken zorlanıyorsa bu akünüzün zayıfladığını gösterir. Akünüzün ve alternatörünüzün durumunu kontrol ettirin.

Dr. Hulki Büyükkalender kış aylarına girerken araç sahiplerinin akülerini kontrol ettirip bakım yaptırmalarını, gerektiğinde değiştirmekten kaçınmamalarını önerdi. Büyükkalender, AKO Akü tarafından geliştirilen Matrix Press (Punch) teknolojili akülerin, kışın bakım gerektirmediği, çok düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre daha fazla yüksek performans sağladığı, kolay şarj olabilme özelliği ve kg/performans özelliğiyle yakıt tasarrufuna da katkıda bulunduğunu hatırlattı.

16 Oca 2022 - 15:31 - Gündem

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