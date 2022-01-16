Büyükşehir, Başiskele’de gıda üretim tesisi yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de gıda üretim tesisi yapacak. 5300 metrekarelik kapalı alana sahip proje için Büyükşehir İhale Salonu’nda 3 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da ihale düzenlenecek. Açık ihale usulü ile düzenlenecek ihale için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Ayrıntılı bilgi EKAP’ta bulunan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede yer alıyor.

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR’E AİT

KBB Gıda Üretim Tesisi Projesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirlendi.

5300 METREKARE KAPALI ALAN

Toplamda 5300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5000 metrekare çevre düzenleme yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak. Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.