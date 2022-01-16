Lastik İş Kocaeli’de Akın Giray dönemi!

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 11. Olağan Kongresi bugün sendikanın Başiskele’de bulunan otelinde yapıldı. Toplam 200 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucundan 5 kişilik yönetim kurulu, 3’er kişilik ise denetim ve disiplin kurulu üyesi seçildi. Üst kurul için ise 169 delege seçildi. Genel Merkez tarafından 2019 yılında görevden alınan Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar’ın yönetiminde yer alan mali sekreter Akın Giray, kongreye tek aday olarak katıldı. Kongreye Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve DİSK Kocaeli Temsilcisi Vedat Küçük, Lastik- İş Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda işçi katıldı.

“TERBİYESİZLERE AĞIZLARININ PAYINI VERDİK”

Kongrenin ilk konuşmasını Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin yeni Başkanı Akın Giray gerçekleştirdi. Genel Başkanları Abdullah Karacan’ın vefatı sonrası Kocaeli Şubesine bazı kişilerin saldırmaya çalıştıklarını ifade eden Giray, “Ama genel başkanımızın, yöneticilerin ve sizlerin bütünleşmesiyle bu terbiyesiz insanların ağızlarının payını verdik. Bugün de bu rezilliğin kapağını burada kapatıyoruz. Geriye baktığımızda büyük bir tecrübe kazandığımızı görüyorum. İstediğiniz kadar kitap okuyun ama sendikacılığı yaşamadan öğrenemezsiniz. Lastik- İş’in Kocaeli 7 bin üyemiz var. Bu sayıyı 10 bine çıkaracağız. 72 yaşındaki sendikamızı geleceğin sendikası yapma yolunda elimizden geleni yapacağız” dedi.

“SALDIRILARI PÜSKÜRTMEYİ BAŞARDIK”

İdari Sekreter Gökhan Atalay ise,“4 yıllık süreç gerçekten çok zorlu geçti. Abdullah Karacan çok büyük bir işçi önderiydi. Karacan’ın ölümünün ardından çok büyük saldırılar oldu. Bu saldırıları geri püskürtmeyi başardık. Çok büyük çalkantılar yaşadık. Bunlardan biri de pandemi dönemi oldu” dedi.

“ABDESTİMİZİ TAZELEMEK İÇİN BURADAYIZ”

Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı kongrenin son konuşmasını gerçekleştirdi. Sarı Kocaeli şubesinde yaşanan sıkıntılara değindi. Sarı konuşmasında, “Geçmişte birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızla bir defa bile birimize kötü laf söylemedik. Keşke diğer arkadaşlarımızda yanlış yollara sapıp, ihtirasa kapılmasalardı. Burada bulunan herkes iyilerin cephesindedir. Biz mücadelemizi buradan yapacağız. Çetin bir mücadele neticesinde bu kazanımlar elde edilmiştir. Bugün buralarda oturuyorsak onların vermiş olduğu bu kutsal mücadele sayesinde buralarda oturabiliyoruz. Bizlerinde geleceğe yönelik iyi bir gelecek oluşturmak zorundayız. Bugün abdestimizi tazelemek için buradayız. Dostluk budur. Yol arkadaşlığı ve samimiyet buradadır.

“SALONDA BİR TANE KADIN ÜYE YOK”

Salonumuzda bir tane üyemiz kadın yok. Böyle olmaz, ayıptır. Kadınlara ve Lastik-İş üyesi kadınlara ihtiyacımız var. Kocaeli bölgesi olarak bu konuda zayıfız. Ağır iş kolu olmamıza rağmen, kadın arkadaşlarımızın da olması gerekir. Bununda önünü açmak zorundayız. Çünkü gelecek çok farklı olacak. 5 yıl içerisinde kadın çalışanların sayısının artığını göreceğiz. Her açıdan yeniden yapılanacağımız bir dönemin arifesindeyiz. Bir tane insanın olmadığı bir üretim biçimi var. Bizlerin bunu bilmesi gerekiyor. Geldiğim günden bu yana anlatmaya çalıştığım endüstri 4.0’dır. Maliyetli bir üretim biçimi bu yüzden firmalar bu sisteme geçmiyor. Pandemi gösterdi ki insan hastalanabiliyor. Evlerde temizlik robotları var. Ne kadar güzel dediğimiz bu şeylerin kendileri arasında iletişim kurması bizim için en tehlikeli şeydir.

“UCUZ EKMEK DEPOSU OLMAYI REDDEDİYORUZ”

Bizi Avrupa’nın Çin’i yapmaya çalışıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Ucuz emek deposu olmayı ret ediyoruz. Her zaman üyelerimizin iyi şartlarda yaşaması için kararlı bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Lastik işçisinin ucuz işçiliğe mahkum edilmesini kabul etmeyeceğiz. Türkiye’nin sefalet ülkesi olmasına müsaade etmeyeceğiz. TÜİK bizi bilgisiz bırakıyor. Fiyatlar almış başını gitmiş, TÜİK hala 6 aylık enflasyon % 5 oldu deyip durdu. Bizde sizlere sorduk. TÜİK’e inanıyor musunuz dedik. Üyelerimizim % 99’u TÜİK’e inanmadığını söyledi. TÜİK’e göre 10 ay önce yüksek enflasyon yoktu. Kendi haline bırakmış olsaydık, böyle devam edecekti. Açıklanan verilere inanmıyoruz. Yakında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine çok sağlam bir şekilde başlayacağız. Goodyear’ın yaptığını kabul etmedik etmeyeceğiz. Uyarı eylemeleri yaptık ve biz geliyoruz, kendinize gelin dedik. Goodyear bulanık suda balık avlama hayalleriyle devam etsin.

“LASTİK İŞ’E SALDIRANLARIN İLK HEDEFİ KOCAELİ’DİR”

Lastik-İş Sendikasına güvenin. Kafanıza göre hareket ederseniz, paramparça olursunuz. Ben arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyorum. Onların sendikamıza sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. En son yapmış olduğumuz eylemle de de onlara olan güvenimizi ispatlamışlardır. Üretiyoruz ve ürettiğimizden payımızı istiyoruz. Ürettiğimizden hakkımızı almasını biliriz. Lastik-İş’e saldırmak isteyenlerin ilk hedefi Kocaeli’dir. Genel Başkanımızı öldürerek, bizi karanlığa sürüklemek istediler. İhtiraslarının kurbanı olmuş bazı çete artıklarını kullanarak bizi korkutmaya çalıştılar. İftiralarla bizi sindireceklerini düşündüler. Yanıldılar. Yanıldıklarını sizin coşkunuz en iyi şekilde gösteriyor. Biriz, bütünüz, çünkü biz Lastik-İş’iz. Alın teri dökerek bu örgütü var ettik. Her türlü karalamalara karşı dimdik durduk. Yönetim kurulumuzla aldığımız tüm kararları ikilemeden yerine getirdik. Genç arkadaşlarımız gelişecek ve buralarda yer alacaktır. Geleneksel sendikacılık anlayışından çıkmalıyız. Kendimizi geliştirmek zorundayız” dedi.

GİRAYIN YÖNETİM LİSTESİ



Şube Başkanı Akın Giray

Şube İdari Sekreteri Gökhan Atalay

Şube Mali Sekreteri Mehmet Kurtuluş

Bora Altay

Remzi Gürgün



DENETLEME KURULU

Hami OLCAY

Okay Oruç

Ali KÖKSAL



DİSİPLİN KURUL

Ertuğrul Yücel SARI

Abdül Halim UZUN

Şevki ÖZGÜL