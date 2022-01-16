Caddede karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Alınan bilgiye göre Gebze Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi ile 7. Sokak kesişiminde karşılaşan ve aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öne sürülen Dinçer Solhan (33) ile E.A. (24) tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından E.A. üzerindeki tabanca ile Solhan’a ateş etti. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Solhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Solhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı bulunan E.A. Gebze Adliyesine sevk edildi.