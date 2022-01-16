16 Oca 2022 - 15:36- Asayiş G: 16 Oca 2022 - 16:25

Caddede karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Gebze Mimar Sinan Mahallesinde husumetlisini tabanca ile öldüren kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Caddede karşılaştığı husumetlisini öldürdü mask

Alınan bilgiye göre Gebze Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi ile 7. Sokak kesişiminde karşılaşan ve aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öne sürülen Dinçer Solhan (33) ile E.A. (24) tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından E.A. üzerindeki tabanca ile Solhan’a ateş etti. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Solhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Solhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı bulunan E.A. Gebze Adliyesine sevk edildi.
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16 Oca 2022 - 15:36 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Y. Kaptanlı - demekki evinize hırsız girerse karşı koymayın karşı koyup hırsızın elindeki silah veya kesici aletle öldürülebilirsiniz hırsızı evinizde gördünüzmü her yeri dağıtmasın diye gel arkadaş senin aradığın para veya altınlar burada deyip hırsızıda uğraştırmayın durum aynen böyle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 18:11
01

Yetti Gari - İdam, edam idam. Cana kıyanın katli vaciptir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 16:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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