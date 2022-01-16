Alınan bilgiye göre Gebze Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi ile 7. Sokak kesişiminde karşılaşan ve aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öne sürülen Dinçer Solhan (33) ile E.A. (24) tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından E.A. üzerindeki tabanca ile Solhan’a ateş etti. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Solhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Solhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı bulunan E.A. Gebze Adliyesine sevk edildi.
Caddede karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Gebze Mimar Sinan Mahallesinde husumetlisini tabanca ile öldüren kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
16 Oca 2022 - 15:36 Kocaeli- Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Y. Kaptanlı - demekki evinize hırsız girerse karşı koymayın karşı koyup hırsızın elindeki silah veya kesici aletle öldürülebilirsiniz hırsızı evinizde gördünüzmü her yeri dağıtmasın diye gel arkadaş senin aradığın para veya altınlar burada deyip hırsızıda uğraştırmayın durum aynen böyle
Yetti Gari - İdam, edam idam. Cana kıyanın katli vaciptir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.