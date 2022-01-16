Derince geri döndü! “1-0”

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ikinci yarının ilk maçında Edirnespor’u konuk etti. Derince Stadı’ndaki mücadeleyi 63. Dakikada Muhammed Enes’in golü ile 1-0 kazandı ve ikinci yarıya galibiyetle başladı.

MAÇA ÇOK İYİ BAŞLADIK

Maça Derince son derece istekli ve agresif başladı. İlk 20 dakikada 4 önemli fırsatı harcayan sarı lacivertliler kalesinde 24, 45 e 45+2. dakikalarda kalesinde pozisyon verdi. Özellikle uzatmaların sonlarında Edirne ekibinin kaçırdığı gol pozisyonu çok netti. Takımlar soyunma odasına 0-0 berabere girdi.

ZOR POZİSYONDA GOLÜ ATTI

İkinci yarıda da iki takım açık futbolu tercih etti. Derince’nin atak oynadığı maçın 64. dakikasında aranan, beklenen gol geldi. Ramazan’ın pasında kaleci Ramazan Evren ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes ilk anda şut çekmedi ve kaleciden sıyrıldı. Top Enes’ten açılmasına rağmen çok zor pozisyonda, sıfır diye tabir edilen yerden Enes’in kayarak yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti ve falso alıp ağlarla buluştu.

YENİLERDEN BARIŞ OYNADI

Golden sonra Belediye Derince akıl almaz goller kaçırdı ve farkı 2’ye bir türlü çıkaramadı. Kalan sürede Edirne iki kez golle burun buruna gelse de maçta başka gol olmadı ve bin bir güçlükle sahaya çıkan sarı lacivertliler 3 puanı elde eden taraf oldu ve haftayı 29 puanla altıncı sırada tamamladı. Öte yandan Iğdır Futbol Kulübü’nden transfer edilen Barış Bozdilki, Hasan Genç ve Burak Evren 18 kişilik kadroda yer aldı, Barış ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1

EDİRNESPOR:0

STAT: Derince

HAKEMLER: Serkan Gürbüz**, Yusuf Şimşek**, Abdullah Polat

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha Ayan***, Bertuğ Başdemir*** (Barış Bozdilki*** Dk.62), Efe Karaoğlu**, Melih İnan*** (Fatih Dk.90 ?), İlker Cihan***, Ramazan Özkabak*** (Uğurcan Dk.62**), Tayfun Kırca***, Berkay Çakır***, Muhammed Enes*** (Mert Somay dk.74**), Sercan Uslu***, Mesut Can***

EDİRNESPOR: Ramazan Evren**, Kaan Dorak**, Gencay Erten**, Sertaç Gökaltın** (Güney dk.78*), Uğur Erk**, Gökay Eser** (Çağlar Özel**dk.72), Barış Dillioğlu***, Furkan Sakı**, Önder Akdağ** (Erkan Şentürk dk.72*), Engin Berk**, Emrah Bedir** (Atakan dk.78*)

Sarı KartLAR: Efe, Ramazan (Derince), Erkan (Edirne)

GOLLER: Muhammed Enes dk.63) (Belediye Derince)

DAKİKALAR

Dk. 1: İlker’in ortasında Muhammed Enes’in kafa vuruşunda top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 5: Derince ekibinde Sercan’ın hamlesi ile Derince topu kazandı ve Mesut Can, Enes’in pası ile ceza sahasına girdi ancak topu kaleciden sökemedi.

Dk. 9: Derince’de Melih’e gönderilen uzun pas sonrasında Melih sağ çaprazda kaleyi karşısında gördü. Melih’in şutu istediği gibi olmadı.

Dk. 20: Belediye Derincespor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ramazan Özkabak’ın şutunda kaleci Ramazan Evren topu kornere gönderdi.

Dk. 24: Hızlı gelişen Edirne atağında sağdan yapılan ortada Emrah Bedir topa kafa ile vurdu, Derince savunması topu uzaklaştırdı.

Dk. 24: Derince’de Melih sağ kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrıldı. Melih final pasını vermekte gecikti ve önemli bir pozisyon daha kaçmış oldu.

Dk. 38: Sarı lacivertli ekipte Mesut Can Tunalı’nın şutunda top kaleci Ramazan Evren’de kaldı.

Dk. 44: Edirne temsilcisinde Engin Berk’in şutunda yerden seken topu kaleci Taha soluna uzanarak kurtarmasını bildi.

Dk. 45+2: Edirne’de Cencay’ın köşe vuruşu sonrasında Barış Dillioğlu’nun bom boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top herkesin bakışları arasında sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 54: Derince’de Mesut Can Tunalı’nın orta şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Dk.61: Belediye Derince Mesut Can ile köşe vuruşu kullandı. Savunmadan seken top Bertuğ’a geldi, Bertuğ’un şutunda gole giden topu Edirne savunması uzaklaştırdı.

Dk.64: Belediye Derincespor aradığı, beklediği golü bu dakikada buldu. Ramazan’ın pasında kaleci Ramazan Evren ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes ilk anda şut çekmedi ve kaleciden sıyrıldı. Top Enes’ten açılmasına rağmen çok zor pozisyonda, sıfır diye tabir edilen yerden Enes’in kayarak yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti ve falso alıp ağlarla buluştu.

Dk. 66: Yediği golden sonraki ilk atağında Edirne ekibi gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Barış’ın kafa vuruşunda top kaleci Taha’da kaldı.

Dk. 68: Derince inanılmaz bir gol kaçırdı. Enes kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak bu kez topu ağlara gönderemedi.

Dk. 70: Rakibini 3’e 1 yakalayan Derince’de Enes final pasını vermekte gecikti ve bir net gol daha kaçtı.

Dk. 72: Derince’de Uğurcan topu soldan ortaladı, Muhammed Enes yakın mesafeden topa yükseldi ancak top Enes’in başını sıyırdı.

Dk. 73: Derince’de yeni transfer Barış Bozdilki’nin köşe vuruşunda Efe topa dokundu, top ağlara giderken Edirne savunması gol çizgisi üzerinden topu çıkardı.

Dk. 85: Derince rakibini yine eksik yakaladı. Melih’in ortasında Mert’in kafa vuruşu sonrası top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 87: Derince’de Barış’ın pasında Melih sağ çaprazdan kaleyi yokladı, top kaleci Ramazan’da kaldı.

Dk. 89: Edirne’de sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kafalardan seken top kaleye yönlendi, Taha fotoğraflık bir kurtarışa imza attı.

Dk. 90+3: Edirne’de sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda yerden giden top bir anda Derince kalesine gönderildi, Derince savunması topu çizgiden çıkardı.