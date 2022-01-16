Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kocaman “devam” dedi

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası 19. Olağan Kongresi dün Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda düzenlendi. Kongreye mevcut Başkan Necmi Kocaman ve Başkan Adayı Tuncay Yıldız kıyasıya yarışırken kongrede mevcut Başkan Necmi Kocaman 610 oyla yeniden Başkan seçildi. Kongrede Tuncay Yıldız ise 536 oy aldı. Gerçekleştirilen kongreye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetimi, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, CHP İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimi, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetimi, İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Av. Ece Kaya, SP İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve yönetimi, YRP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt ve yönetimi, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, her iki başkan adayının yönetim kurulu adayları, aileleri ve sevenleri ile çok sayıda esnaf katılım gösterdi. Kongrede bin 958 esnafın oy kullanma hakkı vardı. Kongrede bin 146 geçerli oy kullanıldı.

“DÜŞÜNEREK DERTLENEN İNSANLARIZ”

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Tuncay Yıldız, yaptığı konuşmada “Bu güzel günde işlerinizden vakit ayırarak artık Gölcük’te değişim zamanı diyerek salonumuza teşrif eden sizleri saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Biz değişim ekibi olarak yıllardır vergisini ödemiş, alın teri dökmüş, evine helal rızık getirmek için uğraşan insanlarız. Bizler ay sonu kira ödemenin, sigorta, stopaj, gelir vergisi ödemenin, hatta yeri geldiğinde ödeyememenin ne olduğunu bilen ve yaşayan aktif bir ekibiz. Her zorluğa göğüs geren, çalışarak zorlukları yenen ve esnafımızın tüm dertlerini, çözümlerini bizzat işimizin başında düşünerek dertlenen insanlarız. Bunun yanında on seneyi aşkın zamanda oda yönetim kurulu üyeliğimde edindiğim tecrübelerim de bizlere yol aydınlığı olacaktır” dedi.

“ÇÖZÜM YOLLARINDA PAYLAŞIMCI OLDUK”

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Başkan adayı Necmi Kocaman ise, “Bizlere verdiğiniz güven ve desteklerle tamamen esnaf ve sanatkarlarımızın iyiliği için çalıştık. Sorunlarla elimizden geldiğince mücadele ettik. Ben 1984’te göreve başladım. 44 yıl babam esnaflık yaptı. Ben bu kurumda 26 yıl esnafıma hizmet ettim. Gerginliklerden uzak durduk. Yasal işlemler gerekliyse gereğini yaptık. Alan el konumundan veren el konumuna getirdik. Çözüm yollarında paylaşımcı olduk. Üyelerimizle birlikte sorumluluk çerçevesinde çalıştık. Örnek proje ve çalışmalarımızla hukuk servislerimizle kan bankası merkezlerimizle logomuzun ön plana çıkmasını sağlamamızla meslek eğitim uygulamaları çalışmalarımızla, basın yayınla uyumlu çalışmalarımızla afet ve ekonomik krizlerle mücadele hizmetlerimizle yine mahalle temsilcilikler oluşturmamızla sorun çözen bir yapıda olmanın huzurunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

KOCAMAN’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Necmettin KOCAMAN

Suat ÖZTÜRK

Ömer KÜÇÜKATEŞ

Ali BAHAR

Serdar ÇANKAL

Sevgi AY

Gökhan Semih GÖKÇE

Hüseyin AKIN

Hasan BAT

DENETİM KURULU ASİL

Resul KOCAAĞA

Ersal YILMAZ

Fatih KAYA

FOTOKOD

YILDIZ: Tuncay YILDIZ

KOCAMAN: Necmi KOCAMAN