Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre Gölcük Yeni Mahallede 14 Ocak Cuma gecesi yaşanan olayda, oturduğu evin alt katından gelen seslere uyanan ve kontrol etmek amacıyla aşağı inen Okan Karatoprak, evinde Murat Yarar (37) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan arbedede Yarar, Karatoprak tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve ağır yaralanan Yarar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayın zanlısı Okan Karatoprak yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşamını yitiren ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olan Murat Yarar’ın eve hırsızlık amacı ile girdiği öne sürüldü.