16 Oca 2022 - 16:34- Asayiş G: 16 Oca 2022 - 17:08

Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Gölcük’te Okan Karatoprak’ın evine giren 37 yaşındaki Murat Yarar, ev sahibi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yarar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken zanlı O.K ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü mask

Alınan bilgiye göre Gölcük Yeni Mahallede 14 Ocak Cuma gecesi yaşanan olayda, oturduğu evin alt katından gelen seslere uyanan ve kontrol etmek amacıyla aşağı inen Okan Karatoprak, evinde Murat Yarar (37) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan arbedede Yarar, Karatoprak tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve ağır yaralanan Yarar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayın zanlısı Okan Karatoprak yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşamını yitiren ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olan Murat Yarar’ın eve hırsızlık amacı ile girdiği öne sürüldü.
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16 Oca 2022 - 16:34 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Yetti Gari - İdam idam, idam. Böylelerinin yaşamaya hakkı yoktur. İdamlar geri gelsin. Avrupa Birliği bizi almayacak zaten. O zaman idamı hemde canlı yayınlanacak idamı neden getiremiyoruz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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