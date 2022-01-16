Tavşantepe TOKİ’de aidat isyanı! Site sakinleri isyan etti

İzmit Tavşantepe TOKİ konutları sakinleri, aylık aidatlarına yüzde 93 oranında zam yapıldığı gerekçesi ile protesto eylemi gerçekleştirdi. Site sakinleri, site yönetiminin genel kurul yapmadan aidat artışına gittiğini, 320 liralık aidata yüzde 93 zam yaparak 620 liraya çıkardığını ifade ediyor. Duruma tepki gösteren siste sakinleri son günlerde site yönetimi ile karşı karşıya geliyor. Yüksek aidat artışı nedeni ile sitedeki tansiyon yüksekken duruma tepki gösteren site sakinleri olağanüstü genel kurul için imza topladıklarını ama yönetim tarafından kabul görülmediğini iddia etti.

“EKONOMİK ZORLUKLAR HEPİMİZİ ETKİLEDİ”

Zamların fahiş ve usulsüz olduğunu belirten site sakinleri bugün akşam saatlerinde site bahçesinde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı site sakinleri adına Murat Kılıç gerçekleştirdi. Önceki yıllarda 320 TL Aidat ödediklerini ifade eden Kılıç, “Bu yılın başında aidatların ayrıştırılarak daire başı ortalama 310 TL aidat + Yakıt talep edilerek aylık ödememiz son derece fahiş bir artış oranı ile tarafımıza yansıtılmıştır. Pandemi nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorlukların ve enerji fiyatlarının bizleri ne kadar etkilediğinin farkındayız. Bu durumu bildiğimiz için de genel manada yakıt ücretlerine herhangi bir itirazımız yoktur ancak site yönetimince yapılması gereken işletme projesi usulüne uygun yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM OLAYLARI BU RADDEYE GETİRMİŞTİR”

Kılıç açıklamasının devamında, “Yönetimin tüm ısrarlarımıza rağmen yapılan aidat artışının iptali talebimiz site yönetimi tarafından blok kapılarına asılan yazılarla reddedilmiş ve bizlerle alay edilircesine mahkemeye başvurun denilmiştir. Alınan bu usulsüz kararlara karşı Site sakinleri olarak tabi ki her türlü yasal hakkımızı kullanacağız. Gayemiz ve amacımız huzursuzluk olmadan ayrıştırarak değil konuşarak münakaşa değil anlaşarak sorunumuzu çözmek istedikse de yönetim inat ve ısrarla site sakinlerinin sorununa çözüm bulmak yerine olayları bu raddeye getirmiştir. Üçte bir oranda kat maliki veya temsilcisinin imzasını alarak genel kurul talebinde bulunduğumuzu bildirmek ve bu tutanakları yönetime teslim etmek için yönetim binasına gittiğimizde yöneticilerden kimseyi bulamadık ayrıca Sekreter de rapor almıştı” dedi.

“YARDIMCI OLMANIZ GEREKMİYOR MUYDU?”

Başkana seslenen Kılıç, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ekonomik zorluk yaşayan insanlara açıklama verebiliyordunuz da niçin günlerdir bu insanların mağduriyetini gidermek için çaba göstermediniz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ekonomik zorluk yaşayan insanlara yardımcı olmanız gerekmiyor muydu?” şeklinde tepki gösterdi.

“TEPKİ BİZE DEĞİL DOĞALGAZA VE DİĞER ZAMLARA”

Site sakinlerinin iddialarına cevap veren geçici site yöneticileri Davut Bağatur ve Yusuf Seymen, fahiş zam olmadığını ve devletin oranlarına göre zam yapıldığını belirtti. Geçici yönetim olarak aldıkları kararı açıklayan Yusuf Seymen, “Site sakinlerinin yapmış olduğu itirazlar yönetim kaynaklı değildir. Asgari ücrete, doğalgaza, Elektriğe ve buna benzer yüksek zamlar nedeni ile aidat oranlarının yükselmesi sebebiyledir. İtirazlar sonucunda Yönetim Kurulu başkanı itiraz etmiştir. Geçici yönetim bir kurulu siteyi temsil edecektir. Yarın seçim takvimi açıklanacaktır. Dileyen kat malikleri site yönetimine uğrayarak bilgi alabilirler. Seçim yapılana kadar yönetimi idare ettireceğiz” dedi.

“DEVLETİN VERDİĞİ ORANLAR İLE YAPILDI”

Site yöneticilerine ulaşılamıyor iddialarını yanıtlayan Seymen, “Yönetim ofisi 7 gün 24 saat açık. Aynı şekilde kat malikleri blok yöneticilerinden alabilir. Aidatlar 320 liraydı. Bunu içinde gaz dahildi. Bunun içinde 160 TL üst yönetime aidat giderleri için ödeniyordu. 160 TL de doğalgaz ücretleri için ödeniyordu. Gelinen noktada aidatlara çok yüksek zam olacağından sistemi ayırarak doğalgaz ve üst yönetime ödenen paraları ayırdık. Şuanda 300 TL Aidat ve blok bazlı doğalgaz kullanımı tahsis edilecek. Kış ayında olduğumuz için insanlara fazla geliyor. Yapılan zamlar tamamıyla devletin verdiği oranlar ile yapıldı” dedi.

Serhat GÜNEŞ - Nuri AKÇAHARMAN