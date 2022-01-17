17 Oca 2022 - 09:40- Gündem G: 17 Oca 2022 - 09:42

Karla kaplanan yollar İzmit Belediyesi ekiplerince açıldı

İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda bir aksama olmaması adına tüm gece kar temizleme çalışması gerçekleştirdi

Karla kaplanan yollar İzmit Belediyesi ekiplerince açıldı mask

İzmit’te dün gece saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı sonrası İzmit Belediyesi karla mücadele ekibi harekete geçti. Vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması adına İzmit Belediyesi, birçok noktada kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. 

7/24 TEYKKUZDA

Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 teyakkuzda olan İzmit Belediyesi kar timi, dün gece kar yağışının etkisini gösterdiği Kabaoğlu, Sultaniye, Orhan ve Tüysüzler Mahallelerinde kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Buzlanmayı önlemek adına titizlikle çalışan ekipler, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.
# İzmit belediyesi

17 Oca 2022 - 09:40 - Gündem

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