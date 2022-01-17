Karla kaplanan yollar İzmit Belediyesi ekiplerince açıldı

İzmit’te dün gece saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı sonrası İzmit Belediyesi karla mücadele ekibi harekete geçti. Vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması adına İzmit Belediyesi, birçok noktada kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi.
7/24 TEYKKUZDA
Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 teyakkuzda olan İzmit Belediyesi kar timi, dün gece kar yağışının etkisini gösterdiği Kabaoğlu, Sultaniye, Orhan ve Tüysüzler Mahallelerinde kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Buzlanmayı önlemek adına titizlikle çalışan ekipler, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.