Karla kaplanan yollar İzmit Belediyesi ekiplerince açıldı

İzmit’te dün gece saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı sonrası İzmit Belediyesi karla mücadele ekibi harekete geçti. Vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması adına İzmit Belediyesi, birçok noktada kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi.

7/24 TEYKKUZDA

Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 teyakkuzda olan İzmit Belediyesi kar timi, dün gece kar yağışının etkisini gösterdiği Kabaoğlu, Sultaniye, Orhan ve Tüysüzler Mahallelerinde kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Buzlanmayı önlemek adına titizlikle çalışan ekipler, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.