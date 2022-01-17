Başkan Ellibeş’ten Basın Onur Günü’nde anlamlı ziyaretler

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 16 Ocak Basın Onur Günü’nün 99’ncu yıldönümünde, ilimizde ömrünü mesleğine adayan 3 gazeteciyi evlerinde ziyaret etti. Duygusal anların da yaşandığı ziyaretlerde konuşan Başkan Ellibeş, “Mesleğini ilkeli ve doğru yapan tüm basın mensuplarımızın 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

RAMAZAN BUÇUM, 31 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞTI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 16 Ocak Basın Onur Günü’nün 99’ncu yıldönümünde hayatlarını bu bu önemli meseleğe adamış gazeteciler Ramazan Buçum (62), Murat Yoldaş (60) ve Asım Yağız’ı (50) evlerinde ziyaret etti. Körfez İlçesi’nde oturan Ramazan Buçum, 1978 yılında muhabir olarak başladığı mesleğini, 2009 yılında talihsiz bir ameliyat sonrası kısmi felç geçirene kadar devam ettirdi. İki çocuk babası Buçum, 31 yıl kesintisiz şekilde icra ettiği mesleğini halen çok özlediğini belirterek, “Fıtık ameliyatı sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Allah kimseye yaşatmasın, bu durumda olanların da yardımcısı olsun. On üç yıl geçti. Mesleğimi halen çok özlüyorum, son nefesime kadar bu mesleği seçtiğim için onur duyacağım. Böylesine önemli bir günde hatırlanmaktan mutluluk duydum, teşekkür ediyorum” dedi. Buçum, eşi Güler Hanım ve kızı Eda ile birlikte Ellibeş’i ağırladı.

MURAT YOLDAŞ, ÖRNEK OLDU

İzmit İlçesi’nde oturan ve ilimizde birçok genç muhabire mesleği sevdiren ve kendilerini geliştirmesine katkı sunan Murat Yoldaş, diğer bir ifadeyle gazetecilerin Murat Ağabeyi 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Üç çocuk ve üç torun sahibi Yoldaş, geçtiğimiz yıla kadar aktif gazeteci olarak çalışarak, mesleğe 36 yıl hizmet etti. Yoldaş, gazeteciliğin yorucu ve özveri istediğini belirterek, “Yıllar sonra çevrenizde herkese güven duygusu vermiş olmak bu yorgunluğu unutturuyor. Kocaeli’yi çok seviyorum. Bu güzel şehirde, bu kutsal mesleği icra edip emekli olmaktan onur duyuyorum” dedi. Yoldaş, anne Sebahat Hanım, eşi Zeynep Hanım ve İngilizce Öğretmeni kızı Sümeyye ile Ellibeş’i evlerinde konuk etti.

ASIM YAĞIZ, LİSEDE MESLEĞE BAŞLADI

Kartepe İlçesi’nde oturan Asım Yağız, gazeteciliğe lise yıllarında başladı. İlimizde ulusal gazetelerin temsilciliklerini yaptı. Başarılarla dolu 20 yıllık aktif gazetecilikten sonra 2004 yılında önce Saraybahçe Belediyesi’nde sonra İzmit Belediyesi’nde basın-yayın sorumlusu olarak çalışıp, 2019’da emekli oldu. Üç çocuk babası Asım Yağız, geçtiğimiz günlerde ciddi bir sağlık problemi de yaşadı. Beyninde tümör tespit edildi. Ancak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde geçirdiği çok başarılı bir operasyon sonrası eski sağlığına kavuşan Yağız, Kocaeli’de yerel basının her zaman çok güçlü olduğunu belirterek, “Hayatımız boyunca toplumun sesi olmaya çalıştık. Birçok acıya, sevince ortak ortak. Bugün geriye dönüp baktığımızda iyi ki bu mesleği seçmişiz diyorum” dedi. Yağız, eşi Ayşe Hanım, çocukları Aylin, Asude ve Alperen’le Ellibeş’i konuk ederken, ziyaret için teşekkür etti.

ELLİBEŞ, BASIN ONUR GÜNÜNÜ KUTLADI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ramazan Buçum, Murat Yoldaş ve Asım Yağız nezdinde tüm gazetecilerin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ilanından önce bu önemli kararı gazetecilerle paylaşmak ve fikirlerini almak için İzmit’i buluşma yeri olarak tercih etmesinin önemini vurguladı, bunun Kocaeli’de görev yapan gazeteciler ve Kocaeli halkı için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ellibeş, “Ramazan Buçum, Murat Yoldaş ve Asım Yağız’la gazeteci ve siyasetçi olarak çok uzun yıllar ortak mesaimiz de oldu. Görevlerini ne kadar başarılı ve özveriyle yaptıklarını biliyorum. Bu özel günde onları hatırlamak bizlerin göreviydi. Onlara sağlık, mutluluk diliyorum. Basın gerek yerel, gerek ulusal düzeyde halkımızın doğru haber alması ve bilgi edinmesiyle birlikte demokrasilerin de olmazsa olmazıdır. Mesleğini ilkeli ve doğru yapan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu duygularla tüm basın çalışanlarımızın 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutluyorum” dedi.