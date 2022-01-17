Kocaeli’de 1 Ocak’tan beri 11 ihale iptal edildi

Büyükşehir, ilçe belediyeleri, müdürlükler ve daha birçok kurum sık sık mal ya da hizmet alımı için ihaleye çıkıyor. Doların yükselişe geçtiği 2021 yılı Eylül ayı itibariyle çok sayıda ihale ‘yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi’ ve ‘geçerli teklif veren olmaması’ nedeniyle iptal edilirken dövizde yaşanan düşüş sonrası durum değişmedi.

30 İHALE’NİN 11’İ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli’de 1 Ocak 2022’den beri kurumlar toplamda 30 ihale gerçekleştirdi. Çıkılan ihalelerin 19’unda teklifler alınırken Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, açık ceza infaz müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından yapılan toplamda 11 ihale geçerli teklif gelmemesi ya da gelen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi. Bir diğer yandan özellikle yapım işlerinde müteahhit firmaların döviz kurundaki dalgalanmaların öngörülememesi nedeniyle teklif vermediği ya da maliyetin çok üzerinde teklif vermesi daha önce sık sık gündeme getirilmişti.

262 TOWERS İHALESİNE KATILIM OLMADI

2017 yılında temelleri atılan ancak çeşitli nedenlerle bir türlü bitiremeyen, son olarak kayyum da atanan 262 Towers Projesi’ni yapan Rekan Yatırım, satılmayan 30 ofis ve 3 dükkan karşılığında inşaatı bitirmek için 11 Ocak’ta ihaleye çıkarken ihaleye katılım olmadı.

GEÇERLİ TEKLİF VERİLMEYENLER

Başiskele Belediye Başkanlığı - 2022 yılı araçların trafik sigorta poliçelerinin yenilenmesi

Körfez Belediyesi - 2 adet ahşap doğalgazlı mangal ünitesi yapım işi

YAKLAŞIK MAALİYETİN ÇOK ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLENLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 2022 yılı mezarlıklar şube müdürlüğünde kullanılmak üzere kefen ve cenaze levazımatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Gölcük İlçesi Değirmendere kayık çekek yeri yapım işi

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü - 4 kalem piliç eti ve ürünleri

Körfez Belediyesi - Körfez Belediyesi Hereke Kalesi aydınlatma yapım işi

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü – Motorin alımı

DİĞER SEBEPLERLE İPTAL EDİLENLER

Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü- Bağlı tesislerin kazan, brülör, boyler ve bağlı teçhizatların periyodik bakım onarım işi (İhaleye katılan ilk firma Meysa Teknik Taahhüt Mühendislik sınır değer altında teklif vermiştir. Diğer firma Işın Estay Isıtma Soğutma Hav. ise geçersiz GTM vermiştir.)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU - Jeneratör bakım onarım işi (İlan, teknik ve idari şartnamenin dışında ihale dokümanlarında eksikliğin fark edilmesi)

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü - Kocaeli Valiliği bünyesinde bulunan 112 çağrı merkezinde İzmit orman işletme müdürlüğü adına görevlendirilmek üzere çağrı yönlendirici personel (İhale kayıt numarasının sehven alınması)