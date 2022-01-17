Polisan Kansaı Boya, Türkiye’nin 2021 renk haritasını açıkladı

Pandemiyle birlikte yaşam alanlarında huzurlu ve düzenli bir ortam oluşturma isteği, birçok kişinin evlerinde yenilikler yapmasına neden oldu. Seçilen duvar boyası renklerinin mekanların enerjisi üzerindeki etkisi de öne çıktı. Uzun yıllardır verileriyle coğrafi bölgelerin renk eğilimlerini ortaya koyan Polisan Kansai Boya’nın 2021 Türkiye Renk Haritası, geçtiğimiz yıl iç cephede “Kumsal Beji, Dingin Gri ve Marjinal Gri”nin; dış cephede ise “Bahama Beyazı ve Taş Grisi’nin” en çok tercih edilen renkler olduğunu ortaya koyuyor.

İç cephede en çok bej ve gri tercih edildi

Renk haritasına göre 2021 yılında iç cephede göz yormayan, sakinlik ve dinginlik hissi veren renkler daha çok tercih edildi. Polisan Kansai Boya’nın 5000’i aşkın satış noktasından elde ettiği verilerle oluşturduğu renk haritasına göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri en çok ‘Dingin Gri’yi tercih etti. Karadeniz Bölgesi ‘Marjinal Gri’yi ağırlıklı olarak kullanırken, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu’nun tercihi ‘Kumsal Beji’ oldu.

Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, 2021 Türkiye renk haritasına ilişkin şunları söyledi: “Değişimin öncüsü olmak ve pazarda fark yaratan, ayrışan ürünlerin lideri olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz tüketicilerimizin hayal ettiği yaşam alanına kavuşmaları için yenilikçi, yaratıcı, performansı yüksek ürünlerle kaliteli çözümler sunmak. Tüketici beklentilerini ve tercihlerini iyi gözlemlemek olmazsa olmazlarımız arasında. 2014 yılından bu yana Türkiye’nin renk haritasını ortaya koyarak illerin ve bölgelerin renk tercihlerini analiz ediyoruz. 2021 yılının renk haritasında 2020 yılında da olduğu gibi ağırlıklı olarak bejler ve griler ön planda. 2021’de iç cephede ‘Kumsal Beji, Dingin Gri ve Marjinal Gri’ en çok talep edilen renkler oldu.”

İç cephede Konya’da Açık Fildişi, Diyarbakır’da Yeni Kar…

Türkiye’nin 2021 renk haritası, iç cephede yenilikçi ve modern renklere yönelimin arttığını da gözler önüne seriyor. İllere göre renk tercihlerini de ortaya koyan haritaya göre İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Eskişehir iç cephede grinin farklı tonlarını kullandı, Antalya ‘Sakız Beyazı’nı, Konya ‘Açık Fildişi’ni, Diyarbakır ise ‘Yeni Kar’ı tercih etti.

Dış cephenin en popüler renkleri “Bahama Beyazı” ve “Taş Grisi”

Polisan Kansai Boya tarafından oluşturulan renk haritasına göre 2021 yılında Türkiye’nin dış cephe tercihinde öne çıkan renk ‘Bahama Beyazı’ oldu. İstanbul’dan Trabzon’a, Diyarbakır’dan Adana ve Van’a kadar birçok ilde dış cephede ‘Bahama Beyazı’ tercih edildi. En çok tercih edilen ikinci dış cephe rengi ise ‘Taş Grisi’ oldu. Bu rengi tercih eden iller arasında İzmir, Çanakkale, Bursa, Gaziantep, Hakkari ve Eskişehir yer aldı.