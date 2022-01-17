Polisan, İklim Değişikliği Ve Su Güvenliği Program notunu “B” seviyesine yükseltti

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu konuya ilişkin açıklamasında; “Bütün faaliyet alanlarımızda sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarını titizlikle hayata geçiriyoruz. Operasyonlarımızda kullanılan elektrik enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji ile karşılayarak bu kapsamda karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu sene çalışmalarımızı tedarik zincirini de kapsayacak şekilde genişlettik, 2025 yılı için mutlak emisyon azaltım hedeflerini belirledik” ifadelerine yer verdi

Küresel birçok çevre problemin çözümüne ilişkin olarak şirketleri SMART hedefler belirlemeye ve aksiyon almaya teşvik eden Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) dahil olan Polisan Holding, CDP’nin İklim Değişikliği Programı ve Su Güvenliği Programında global seviyede “B” listesine girmeye hak kazandı. Boya, kimya ve liman işletmeciliği ile gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürüten Türkiye’nin köklü şirketler topluluğu Polisan Holding’in not görünümünde yaşanan değişimi değerlendiren CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, iklim değişikliği ile mücadele noktasında dokuz yıldır ciddi bir politika yürütüldüğünü ve hedefin not görünümünde bir üst sıra olan “A” listesi olduğunu kaydetti.

Mehmet Hacıkamiloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sanayide karbon salınımının olabilecek en düşük seviyeye indirilmesi, enerji başta olmak üzere kaynak yönetiminin doğaya ve verimliliğe destek sunacak politikada yürütülmesi güçlü bir kurumsal duruşla mümkün olur. Doğayı, insanı, sağlığı ve geleceği, doğabilecek her türlü maliyetin önüne koyan ve faaliyetlerini bu öncelikler üzerinden şekillendiren yaklaşımımız dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edecek.”

ENERJİDE YENİLENEBİLİR KAYNAK KULLANIMINI ARTIRACAK

İklim değişikliği ile mücadelede Kapsam I-II emisyon yoğunluğunu 9 yılda yüzde 49 oranında azalttıklarını aktaran Mehmet Hacıkamiloğlu, “Kimya ve boya fabrikalarımızın yanı sıra Kocaeli Körfez Bölgesinde bulunan liman operasyonumuzun alanı da dahil olmak üzere bütün operasyonlarımızda kullanılan elektrik enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji ile karşılamayı, bu kapsamda karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu yıl çalışmalarımızı tedarik zincirini de kapsayacak şekilde genişlettik ve 2025 yılı mutlak emisyon azaltım hedeflerini belirledik” dedi.

SUDA KİRLİLİĞİ AZALTAN ÇÖZÜMLERE VE GERİ DÖNÜŞÜME ODAKLANILDI

Dünyanın en büyük on boya üreticisinden Japon Kansai Boya ile olan yabancı iş ortaklıkları Polisan Kansai Boya’nın Türkiye’ye tanıttığı ilk su bazlı miks makinesi ile 3.500 noktada fabrika kalitesinde boya temin ederek yaşam döngüsü boyunca ürünlerinin çevresel ayak izini azalttıklarını ifade eden Mehmet Hacıkamiloğlu, açıklamasında Holding’in Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları Polisan Kimya ve Poliport’a da yer verdi. “Polisan Kimya başta olmak üzere bütün üretim alanlarında su tüketimini, kirliliğini azaltacak ve geri dönüşümünü sağlayacak çözüm uyguluyoruz. Suda kaynak kullanımı verimliliği üzerine Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye’nin en önemli liman alanı Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki lider bağımsız kimyasal depolama terminallerinden biri olarak dökme sıvı depolama hizmeti, kuru yük ve genel kargo tahliye-yükleme hizmetleri ile antrepo hizmeti sunan Poliport’ta liman otomasyon sistemi AION’u hayata geçirdik. Kaynak kullanımında verimliliği artıracak olan AION ile sürdürülebilirlik politikamızı bir adım öteye taşıyacağız. AION 2022 itibariyle liman bölgemizde devreye alındı.” dedi.