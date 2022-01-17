Soyluçiçek: Millet açken onlar 2.5 milyon dolarlık helikopter almış

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, bir önceki başkanın 2.5 milyon dolara satın aldığı helikopteri " masrafı çok olduğu için satışa çıkarması" ile ilgili değerlendirmede bulundu.

HALK PERİŞAN, DİĞERLERİ LÜKS İÇİNDE"

Başkan Soyluçiçek, helikopterin satış ihalesinin Resmi Gazetede yayımlandığı belirterek şu ifadeleri kullandı;" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği günden bu yana belediyeye alınan helikopterden kurtulmaya çalışıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında alınan helikopteri satamayınca, tasarruf tedbirleri kapsamında Temmuz 2019'da 'hava taksi' olarak kullanmaya karar veren Başkan Seçer, saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine satışa çıkardı. Tabii yine satılmayınca kiralanması için talepte bulunuldu ama o da olmadı. Şimdi de tekrar alıcısını bulmak için satışa çıkartıyor. Ben de Vahap Seçer'in bu kararını kutluyorum. Gereksiz, fazla masraf gerektiren, gösterişten başka hiçbir işe yaramayan bu tür taşıtlar hem halkın hem de devletin belini büküyor. Bunların parası milletin cebinden çıkıyor, vergi olarak vatandaşa yansıyor. Millet açken, bu şartlar altında ekmek dahi bulamazken, makamı sayesinde bir yerlere gelenlerin bu kadar şatafat içinde yaşamış olması, milletin üstünden geçinmesi içler acısı. CHP belediyeleri olarak biz, her zaman bu gösterişin tam karşısında olacağız, halkın aç uyumasına her zaman karşı çıkacağız. Millet açken bazı kesimin lüks içinde yaşamasına asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.