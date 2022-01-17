Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli Başiskele Yeniköy Mah., 767 Ada, 1 Parsel, 2.616,91 M2 Arsa vasıflı taşınmaz; Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde 3-4 katlı konutlar, çeşitli sektörlerde hizmet veren fabrikalar, atölyeler, depolama alanları, müstakil evler ve boş parseller bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşım güzergâhı olan Arpalık Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.
17 Oca 2022 - 10:57- Gündem Güncelleme: 17 Oca 2022 - 11:01
Başiskele'de 2 katlı karkas yapı ve tek katlı yapı icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 2 katlı karkas yapı ve tek katlı yapı icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.