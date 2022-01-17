Başiskele'de 2 katlı karkas yapı ve tek katlı yapı icradan satılık

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli Başiskele Yeniköy Mah., 767 Ada, 1 Parsel, 2.616,91 M2 Arsa vasıflı taşınmaz; Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde 3-4 katlı konutlar, çeşitli sektörlerde hizmet veren fabrikalar, atölyeler, depolama alanları, müstakil evler ve boş parseller bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşım güzergâhı olan Arpalık Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.

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