17 Oca 2022 - 10:57- Gündem G: 17 Oca 2022 - 11:01

Başiskele'de 2 katlı karkas yapı ve tek katlı yapı icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 2 katlı karkas yapı ve tek katlı yapı icradan satılık
Başiskele'de 2 katlı karkas yapı ve tek katlı yapı icradan satılık mask

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli Başiskele Yeniköy Mah., 767 Ada, 1 Parsel, 2.616,91 M2 Arsa vasıflı taşınmaz; Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde 3-4 katlı konutlar, çeşitli sektörlerde hizmet veren fabrikalar, atölyeler, depolama alanları, müstakil evler ve boş parseller bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşım güzergâhı olan Arpalık Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. 

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# Başiskele

17 Oca 2022 - 10:57 - Gündem

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