17 Oca 2022 - 11:00- Gündem G: 17 Oca 2022 - 11:02

Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı mask

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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17 Oca 2022 - 11:00 - Gündem

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Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı mask
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
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