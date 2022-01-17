17 Oca 2022 - 11:01- Gündem G: 17 Oca 2022 - 11:04

Kartepe'de 9614 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de 9614 m² tarla mahkemeden satılık
Kartepe'de 9614 m² tarla mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mah. 167 Ada, 86 Parsel, 9.614,19m2, tarla vasfında, düz arazi,otoyoluna yakın, Kartepe ilçesi, Sapanca Gölüne2,5 km mesafede, 10 mt. İmar yoluna cephesi olduğu henüz açılmadığı, imar durumunundiğer tarım alanında kaldığı, daha fazla bilginin dosyadan öğrenilmesi gerektiği.

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# Kartepe

17 Oca 2022 - 11:01 - Gündem

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Kartepe'de 9614 m² tarla mahkemeden satılık mask
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