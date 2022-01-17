17 Oca 2022 - 12:43- Gündem G: 17 Oca 2022 - 12:47

Gergerlioğlu Yürüyüş Yolu’nda: Bu kadar halkı mağdur ettiniz; bir an önce bu çalışmaları bitirin

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Yürüyüş Yolu Projesi hakkında mecliste soru önergesi verdi. Ayrıca Gergerlioğlu projeyi yerinde inceleyerek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni buradan uyarıyorum: bu kadar halkı mağdur ettiniz; bir an önce bu çalışmaları bitirin” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gergerlioğlu Yürüyüş Yolu’nda: Bu kadar halkı mağdur ettiniz; bir an önce bu çalışmaları bitirin mask
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, 2021 yılının sonunda bitirileceği söylenen Yürüyüş Yolu Projesi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede projenin yüklenicisi olan Simge Mat Firması’nın işi bırakıp bırakmadığı, bıraktıysa bunun nedeni, Büyükşehir ile firmanın mahkemelik olup olmadığı soruları yer aldı.

“KOCAELİ BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYOR”

Meclis’e verilen soru önergesi ile birlikte Yürüyüş Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Gergerlioğlu yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Gergerlioğlu, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tadilatta çok uzayan bir çalışma var. Kocaeli halkı, İzmit halkı çok büyük mağduriyet yaşıyor. Ağaç kökleri zarar görüyor. Bunu defalarca dile getirdik. Ağaçların hava almasını engelleyecek şekilde betonlar arasını sarabiliyor. İnşaat ustaları söylüyor, oldukça sıkıntılı döşemeler var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni buradan uyarıyorum: bu kadar halkı mağdur ettiniz; bir an önce bu çalışmaları bitirin. Firmanın işi durdurduğunu, ihalelerde sıkıntı olduğu yönünde şikayetler var. Biz bütün bunların bir an evvel bitmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi. Gergerlioğlu ayrıca “Yürüyüş Yolu’nda yerler oynuyor. Taşların kırılma ihtimali var. İşçiliğin böyle olmaması lazım. Bu hatalı bir işçilik. Altına harç konulup insanların üzerine basmaması sağlanmalı. Böyle bir işçilik doğru bir işçilik değil” ifadelerinde de bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK KENDİMİZ YAPACAĞIZ”

Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Büyükşehir’in Ocak ayı meclis toplantısında konuyla ilgili, “Yürüyüş Yolu’ndaki müteahhit aslında işi bırakmadı. Başka bir müteahhit, çalıştığımız müteahhide dava açtı. Mahkeme süreci devam ediyor Yürüyüş Yolu konusunda. Geçici kabul işlemleri başladı. Süreç devam ediyor. Biz oradaki işleri devam ettiriyoruz. Biz ilgili kısmı geçici kabul yöntemiyle müteahhide yaptırıyoruz. Mahkeme süreci dışında kalan tüm işleri Büyükşehir Belediyesi olarak kendimiz yapacağız. Bir dava açılmıştı. Bu dava diğer müteahhitle ilgili bir dava açmıştı. Mahkeme bizim çalıştığımız müteahhidi haksız buldu. Bu sebeple çalışma durdu. Kalanların bizim tarafından yapılması kararlaştırdı. Mahsus işlemleri yapılacak. Yani konu bu şekilde. Çalışmalar devam ediyor” şeklinde açıklama yapmıştı.

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17 Oca 2022 - 12:43 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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