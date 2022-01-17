17 Oca 2022 - 12:47- Gündem G: 17 Oca 2022 - 12:49

Bostancı: Sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı gıda olamaz

Kocaeli Veterineri Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı oda yönetimi ve veteriner hekimlerle birlikte buluştuğu kahvaltıda, “Sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı gıda olamaz, sağlıklı gıda olmadığı takdirde de sağlıklı nesiller oluşturulamaz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Bostancı: Sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı gıda olamaz mask

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası, Sekapark Maide Restoran’da Pazar kahvaltısında bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Oda Başkanı Mehmet Bostancı, yönetim kurulu üyeleri ve veteriner hekimler katıldı.

“SAĞLIKLI NESİLLER OLUŞTURULAMAZ”

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Veterineri Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Kamu dışında çalışan, istihdamı zorunlu personel çalıştırılması gereken iş yerlerinde görev alan Veteriner Hekimler Sekapark Maide Restoranda Pazar kahvaltısında bir araya geldiler. 2021 yılının genel değerlendirilmesi yapılmış olup, 2022 yılında yapılacak iş ve işlemler konusunda yol haritası oluşturulmuştur. Sağlıklı yarınlar tüm insanlığı ilgilendirmeli, gıda güvenliği hedefi uluslararası bir kabul olarak gerçekleştirilmelidir. Sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı gıda olamaz, sağlıklı gıda olmadığı takdirde de sağlıklı nesiller oluşturulamaz” dedi.

“HER DÖNEM YANINIZDAYIZ”

Bostancı özellikle pandemi döneminde sağlıklı gıdanın tüketicilere ulaştırılmasında büyük emek sarf eden meslektaşlarına teşekkür ederken, istihdamı zorunlu personel çalıştırılması gereken iş yerlerinde görev alan veteriner hekimlerin her dönem yanında olduklarını ve 2022 yılında ki çalışmalarda da meslektaşları ile birlikte hareket edeceklerini de vurguladı.

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17 Oca 2022 - 12:47 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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