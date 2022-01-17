17 Oca 2022 - 12:48- Gündem G: 17 Oca 2022 - 12:50

KOTO’dan EPDK’ya ziyaret: Akaryakıt sektörüne özel dosya

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, akaryakıt sektöründeki üyelerin sorun ve çözüm önerilerini iletmek üzere Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti
KOTO’dan EPDK’ya ziyaret: Akaryakıt sektörüne özel dosya mask

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe ve Meclis Üyesi Cemil Altınkaya ile birlikte, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’a ziyaret gerçekleştirdi.

BAŞKAN YILMAZ: BİZZAT İLGİLENECEĞİM

Ziyarette, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili kapsamlı dosya sunan Başkan Bulut, “Desteklerinizle, sorunların ivedi bir şekilde çözüleceğine yürekten inanıyoruz” dedi. KOTO Başkanı bulut ve beraberindeki Oda heyetini samimi bir ortamda karşılayan EPDK Başkanı Yılmaz, dosyada yer alan maddelerle bizzat ilgileneceğini ifade etti.

KOTO’NUN DOSYASINDA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI

KOTO’nun sunduğu dosyada şu sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı; Akaryakıt sektöründe taban fiyat uygulamasına geçilmesi, bayi karlılık marjlarının düzenlenmesi, teminat mektubu uygulamasında revize yapılması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tek çatı altında yapılması, taşıt tanıma sistemi iskontolarının düzenlenmesi. 
# Mustafa

17 Oca 2022 - 12:48 - Gündem

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