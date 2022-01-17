KOTO’dan EPDK’ya ziyaret: Akaryakıt sektörüne özel dosya

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe ve Meclis Üyesi Cemil Altınkaya ile birlikte, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’a ziyaret gerçekleştirdi.
BAŞKAN YILMAZ: BİZZAT İLGİLENECEĞİM
Ziyarette, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili kapsamlı dosya sunan Başkan Bulut, “Desteklerinizle, sorunların ivedi bir şekilde çözüleceğine yürekten inanıyoruz” dedi. KOTO Başkanı bulut ve beraberindeki Oda heyetini samimi bir ortamda karşılayan EPDK Başkanı Yılmaz, dosyada yer alan maddelerle bizzat ilgileneceğini ifade etti.
KOTO’NUN DOSYASINDA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI
KOTO’nun sunduğu dosyada şu sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı; Akaryakıt sektöründe taban fiyat uygulamasına geçilmesi, bayi karlılık marjlarının düzenlenmesi, teminat mektubu uygulamasında revize yapılması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tek çatı altında yapılması, taşıt tanıma sistemi iskontolarının düzenlenmesi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.