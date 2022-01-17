‘Süper Kadınlar’ın PCR skandalı!

Antalya ekibinde Covid test sonuçları gelmeyen iki futbolcu Esra Manya ve Öznur Taş’ın esami listesine yazılması ve sonuçların devre arasında gelmesinin ardından iki futbolcunun oyuna dahil edilmesi skandal olarak değerlendirildi. Kocaeli ekibi Kocaeli Kadın Futbol Kulübü yaşanan bu inanılmaz hata nedeni ile TFF’ye başvuruda bulunuyor.

TEST SONUÇLARI İKİNCİ YARIDA GELDİ

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde oynanan ve 1207 Antalya takımının son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazandığı Kocaeli Kadın Futbol Kulübü maçında büyük bir skandala imza atıldı. Antalya ekibinin iki futbolcusu futbolcu Esra Manya ve Öznur Taş’ın PCR test sonuçları maçın denetçisine ulaşmadan esami listesine yazıldığı, devre arasında test sonuçlarının geldiği ve ikinci yarıda futbolcuların sahaya çıktığı ifade edildi.

2 GÜN ÖNCE TEST YAPTIRMAK ZORUNDA

Maçın hakemi Feyyaz Arıcı ve denetçisinin ortak imza attığı bu skandalın ardından Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün bu konuyu TFF’ye bildirecekleri belirtildi. Kurallara göre ev sahibi takımlar müsabakadan en geç 2 gün, deplasman takımları da en geç 3 gün için önce Covid-19 testi yaptırmak, sonuçlarını da maç öncesi ibraz etmek zorunda.

KANDIRA’NIN BAŞINA GELEN OLAY

İlimizde oynanan Seka Doğanspor - Kandıra Gençlerbirliği 1. Amatör Lig maçında da Kandıra ekibinin teknik sorumlusu Ayhan Oyan’ın PCR testi negatif olmasına rağmen bunu çıktı ile gösteremediği ve kulübeye girecek başka bir görevli olmadığı için hakem maçı oynatmamış, Kandıra ekibi hükmen mağlup sayılmıştı.

BU KADAR BASİT OLMAMALI

Teknik Direktör Hasan Alemdar “Test sonucu belli olmayan hiçbir görevli o sahada olmamalı. Bizim de en önemli futbolcumuz Mesude’yi testi pozitif olduğu için oynatamadık. Devre arasında gelen sonuçlar pozitif olsaydı bunun sorumlusu kim olurdu? Açıkçası hakem ve denetçinin büyük bir hata yaptığını düşünüyoruz. TFF’ye gerekli olan başvurumuzu yapacağız. Bazı şeyler bu kadar basit olmamalı” dedi.