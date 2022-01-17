17 Oca 2022 - 16:16- Ekonomi G: 17 Oca 2022 - 16:17

Kelebek Mobilya online kanalda büyüdü
Kelebek Mobilya online kanalda büyüdü mask
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Kelebek Mobilya, e ticaret bazında son 1 yıllık online büyüme verilerini paylaştı. 2021 yılında önceki yıla göre online satışları iki katın üzerinde artıran Kelebek Mobilya, en fazla satışı ise 1-17 Mayıs tarihlerinde yaşanan ‘tam kapanma’ sürecinde gerçekleştirdi. Online olarak en fazla  dekorasyon ürünleri ve koltuklar satın alındı.  İl bazında bakıldığında geçen yıl online satışın tercih edildiği ilk üç il İstanbul, İzmir ve Ankara olurken bölge olarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ilk üçte yerini aldı.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

‘Yeniliğe Kanat Açtık’ söylemini geçen yıl online’a da taşıdıklarını belirten Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Türkiye’nin en güvenilir mobilya markalarından biri olarak, online mağazamızla da kalite, yenilikçilik, modern ürün ve ulaşılabilir fiyat politikamızdan ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.

17 Oca 2022 - 16:16 - Ekonomi

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