CASPER’ın yeni reklam filmi yayında

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın yeni reklam filmi yayınlandı. Casper ile büyüyen bir neslin merak duygusu, teknoloji tutkusu ve birlikte keşfetme arzusunun ön planda yer aldığı reklamda; “Keşfederek büyüyoruz!” mesajıyla Casper, tüketicileriyle arasında oluşan güçlü bağa sesleniyor.