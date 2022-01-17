17 Oca 2022 - 16:16- Ekonomi G: 17 Oca 2022 - 16:18

CASPER’ın yeni reklam filmi yayında
CASPER’ın yeni reklam filmi yayında mask

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın yeni reklam filmi yayınlandı. Casper ile büyüyen bir neslin merak duygusu, teknoloji tutkusu ve birlikte keşfetme arzusunun ön planda yer aldığı reklamda; “Keşfederek büyüyoruz!” mesajıyla Casper, tüketicileriyle arasında oluşan güçlü bağa sesleniyor.

17 Oca 2022 - 16:16 - Ekonomi

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