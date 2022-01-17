17 Oca 2022 - 16:17- Ekonomi G: 17 Oca 2022 - 16:19

VODAFONE Freezone Gaming Paketlerinde yenilik
VODAFONE Freezone Gaming Paketlerinde yenilik mask

Oyun dünyasındaki varlığını sürekli artıran Vodafone FreeZone, son yılların en popüler mobil oyunlarından Free Fire’ı da portföyüne kattı. İnternetinden yemeyen ve düşük ping (gecikme) süresiyle sunulan Free Fire, gençlere mobil oyun deneyimini sınırsız ve gecikmesiz yaşama imkânı sağlayacak. Vodafone’un Free Fire ile yaptığı işbirliği Vodafone Park’ta 8 influencer’ın katılımıyla ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu. 

17 Oca 2022 - 16:17 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.449.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
VODAFONE Freezone Gaming Paketlerinde yenilik mask
VODAFONE Freezone Gaming Paketlerinde yenilik
Kelebek Mobilya online kanalda büyüdü mask
Kelebek Mobilya online kanalda büyüdü
CASPER’ın yeni reklam filmi yayında mask
CASPER’ın yeni reklam filmi yayında
Yüksek aidata itiraz edebilirsiniz mask
Yüksek aidata itiraz edebilirsiniz
Anadolu Sigorta, işlem performansını artırıyor mask
Anadolu Sigorta, işlem performansını artırıyor
Anadolubank’tan Altın Sponsorluk mask
Anadolubank’tan Altın Sponsorluk
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL