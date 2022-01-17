VODAFONE Freezone Gaming Paketlerinde yenilik

Oyun dünyasındaki varlığını sürekli artıran Vodafone FreeZone, son yılların en popüler mobil oyunlarından Free Fire’ı da portföyüne kattı. İnternetinden yemeyen ve düşük ping (gecikme) süresiyle sunulan Free Fire, gençlere mobil oyun deneyimini sınırsız ve gecikmesiz yaşama imkânı sağlayacak. Vodafone’un Free Fire ile yaptığı işbirliği Vodafone Park’ta 8 influencer’ın katılımıyla ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu.