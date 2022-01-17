17 Oca 2022 - 16:18- Gündem G: 17 Oca 2022 - 16:19

Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altınkent Mahallesi’ndeki Gençhane’nin ardından Karadenizliler Mahallesi’nde de ilçenin ikinci Gençhane’si hizmete açıldı. Açılışa katılan Başkan Özlü, gençlerle masa tenisi ve bilardo oynadı
Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’nde kentin ikinci Gençhanesi’ni ilçeye kazandırdı. Hizmete açılan Gençhane’yi Başkan Yasin Özlü de ekibiyle birlikte ziyaret etti. Özlü, Gençhane’nin ilk hizmet gününde gençlerin heyecanına ortak oldu. Ziyarette gençlerle sohbet etti, kütüphanedeki kitapları inceledi, yeni nesil eğlence ve oyun odalarını, derslikleri gezdi ve gençlerle masa tenisi ve bilardo oynadı.

GENÇLERİN CAZİBE MERKEZİ

Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını kazanmaları, derslerini ve ödevlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için kütüphane ve ders çalışma alanları yer alacak. Ücretsiz çay ve kahve içme imkânı da bulacak olan gençler, toplamda 350 metrekarelik Gençhane’de sinema salonu, PlayStation oyun ve VR sanal gerçeklik odaları, satranç, bilardo ve masa tenisi oyun alanları olacak. Kadın ve erkeklere özel ayrı ayrı mescitlerin de bulunacağı eser, bölge gençlerinin cazibe merkezi olacak. Gençhane’nin en üst katında yer alan 100 metrekarelik sınıf eğitimlere ayrılacak. Müzik eğitimlerinden her türlü kişisel gelişim eğitimlerine kadar birçok gençlere yönelik eğitim ve seminerler uzman kişilerce verilecek.
# Başiskele, eğitim, Kadın

17 Oca 2022 - 16:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.449.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar mask
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar
Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı mask
Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı
İzmit Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Hüseyin Doğan getirildi mask
İzmit Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Hüseyin Doğan getirildi
Kartepe'de 9614 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kartepe'de 9614 m² tarla mahkemeden satılık
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı mask
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Polisan, İklim Değişikliği Ve Su Güvenliği Program notunu “B” seviyesine yükseltti mask
Polisan, İklim Değişikliği Ve Su Güvenliği Program notunu “B” seviyesine yükseltti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL