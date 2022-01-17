Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’nde kentin ikinci Gençhanesi’ni ilçeye kazandırdı. Hizmete açılan Gençhane’yi Başkan Yasin Özlü de ekibiyle birlikte ziyaret etti. Özlü, Gençhane’nin ilk hizmet gününde gençlerin heyecanına ortak oldu. Ziyarette gençlerle sohbet etti, kütüphanedeki kitapları inceledi, yeni nesil eğlence ve oyun odalarını, derslikleri gezdi ve gençlerle masa tenisi ve bilardo oynadı.

GENÇLERİN CAZİBE MERKEZİ

Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını kazanmaları, derslerini ve ödevlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için kütüphane ve ders çalışma alanları yer alacak. Ücretsiz çay ve kahve içme imkânı da bulacak olan gençler, toplamda 350 metrekarelik Gençhane’de sinema salonu, PlayStation oyun ve VR sanal gerçeklik odaları, satranç, bilardo ve masa tenisi oyun alanları olacak. Kadın ve erkeklere özel ayrı ayrı mescitlerin de bulunacağı eser, bölge gençlerinin cazibe merkezi olacak. Gençhane’nin en üst katında yer alan 100 metrekarelik sınıf eğitimlere ayrılacak. Müzik eğitimlerinden her türlü kişisel gelişim eğitimlerine kadar birçok gençlere yönelik eğitim ve seminerler uzman kişilerce verilecek.