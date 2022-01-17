17 Oca 2022 - 16:19- Gündem G: 17 Oca 2022 - 16:20

Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar

10-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nda enerji tasarrufuna dikkat çeken İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin topladığı atıkları teslim aldı
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar mask
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Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla enerji tasarrufunun sağlanabileceği bilinciyle hareket eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 10-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası sebebiyle farkındalık çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda hane, iş yeri ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirilerek enerji verimliliği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Enerji Haftası içinde evlerinde biriktirdikleri atıkları belediyeye teslim eden vatandaşlara led ampul hediye ediliyor.

AMPULLERİ TAKDİM ETTİ

10-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de topladıkları atıkları düzenledikleri etkinlikle İzmit Belediyesi’ne teslim ettiler. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Aynur Kadiroğlu’na enerji tasarrufu ampullerini takdim etti.
# İzmit belediyesi

17 Oca 2022 - 16:19 - Gündem

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