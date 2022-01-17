Baba Sultan Zaviyesi Kitabı tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan eser, tasavvuf ehli İbrahim Edhem Derviş Babanın Kocaeli Örcün Köyü’ndeki zaviyesinin yanı sıra Karamürsel, Derince ilçelerinde bulunan türbeleri farklı yönleri ile anlatıyor. “Örcün Köyü Baba Sultan Zaviyesi” tanıtım programı Gölcük Kavaklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirildi. Kitap tanıtımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Prof. Dr. İsmail Barış, Örcün Köyü Baba Sultan Zaviyesi kitabının yazarı tarihçi Ahmet Nezih Galitekin ve Gölcüklü tarih severler katıldı. Tanıtım öncesinde Gölcük Kavaklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda konuklar için kokteyl verildi ve tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi.

GALİTEKİN, ZAVİYENİN TARİHİ SÜRECİNİ ANLATTI

Tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Örcün Köyü Baba Sultan Zaviyesi kitabının yazarı Ahmet Nezih Galitekin, zaviyenin kurulduğu günden bugüne kadar geçirdiği süreçten bahsetti. Galitekin, yöre halkının yakın zamana kadar bu alanı “Baba Sultan” olarak andığını ifade ederek, “Bir öncesi kitabı 21 yıl önce Gölcük Belediyesi eski Başkanımız İsmail Bey vasıtası ile yazmıştım. 21 yıl önceki bilgilerin üzerine birçok belge daha eklenerek araştırma daha da genişledi. Bu genişleme ile türbedar ailesinden intikal eden beratlardan birinin Bektaşi Derviş Halil bin Abdullah ismine ulaştığını gördük. İki önemli doktora tezinden Karamürsel ve Yalova'da ikişer Bektaşi tekkesi bulunduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Galitekin, kitabın yayınlanmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın verdiği desteğe dikkat çekerek, “Başkanımız önemli bir kültürel hazinemizin gün ışığına çıkmasında değerli bir hizmet gerçekleştirdi. Kendisine destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÖLCÜK’Ü BÜYÜK KATKI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi’nin tarihçesini belgelerle anlatan kitabın kültür dünyasına ve Gölcük’e önemli katkı sunduğuna değindi. Bu önemli çalışması nedeniyle Ahmet Nezih Galitekin’i kutlayan Başkan Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a da eserin yayınlanmasında verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

Tanıtım toplantısına katılan Gölcük eski Belediye Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış da kendi döneminde söz konusu eser ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı. “Gölcük Belediyesi olarak Milli Kültürümüze katkıda bulunmak amacıyla ilçemizin tarihini ve tarihi şahsiyetlerini içeren bir biyografi hazırlığına giriştik” diyen Prof. Dr. Barış, “Çalışmalarımızın ilk ürünü olarak Gölcük Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi isimli eseri oluşturduk. Hocamız eseri o zamandan bugüne yaptığı araştırmalarla geliştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bu kültürel zenginliğimize sahip çıkarak yayınlanmasına vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

HAZİNELERİMİZİ GENÇ NESİLLERE ANLATMALIYIZ

Tanıtım toplantısında son konuşmayı yapan Başkanvekil Yaşar Çakmak ise bu önemli eseri vücuda getiren Ahmet Nezih Galitekin’e ve kitaba ilk desteği veren Gölcük eski Belediye Başkanı İsmail Barış’a teşekkür etti. Gölcük’ün tarih boyunca önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu anlatan Çakmak, “İnsanın çok önemli bir hazinesi olsa onu kem gözlerden saklar, genç nesillerine aktarır. Başkalarının ellerindekine bakmaz. Bizim de böyle hazinelerimiz var. Evliyaullahın yaşadıkları bu toprakları, onların yaşam şekillerini ortaya koydukları eserleri anlamamız ve sahip çıkarak onları genç nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi. Başkan Vekili Çakmak, Kocaeli için son derece önemli bir kültürel hazine olan Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi kitabının yazarı Ahmet Nezih Galitekin’i tekrar kutlayarak, teşekkür etti.