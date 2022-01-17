İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge ve ekibi, geçtiğimiz hafta saha çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu. İYİ Partili kadınlar 200 kişilik kalabalık bir ekiple İzmit’in 3 mahallesini kapı kapı dolaştı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda buluşan İYİ Partili kadınlar gruplara ayrılarak bölgelerine hareket etti. Mehmet Ali Paşa, Yahya Kaptan ve Kuruçeşme mahallelerine giden kadınlar vatandaşların sorunlarını dinledi, partiye yeni üyeler kazandırdı.

PAZARA DA GİTTİLER

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı’na da giden kadınlar hazırladıkları broşürleri vatandaşlara ve pazar esnafına verdi. Burada geniş bir kitleye ulaşan kadınlar, İYİ Parti'nin projelerini aynı anda binlerce kişiye anlatma fırsatı buldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma akşam geç saatlere kadar devam etti. İYİ Parti İl Kadın Politikalar Başkanı Pelin Dönge, vatandaşların kendilerine gösterdikleri teveccüh nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

“BİZ DE SİZİNLEYİZ DEDİLER”

Bir günde 5 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen Pelin Dönge, "Bugün İl Kadın Politikaları Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu saha programlarının ilkine başladık. Çaldığımız her kapıda mutlulukla karşılandık. Hedefi üye çalışması olmayan bu program kendiliğinden üye çalışmasına dönüştü. Pazarda, apartman kapılarında, sokakta biz de sizinleyiz diyen tüm vatandaşlarımızı İYİ Parti ailemize kattık. Sokağa her adım attığımızda görüyoruz İYİ Parti ve Millet İttifakı emin adımlarla iktidara doğru yürüyor. Vatandaşımız ülkenin aydınlık geleceğinin İYİ Parti ile inşa edilebileceğini biliyor” dedi. Büşra ÇETİN