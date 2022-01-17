YRP Genel Merkezi’nden Kocaeli’ye çıkarma

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ilimizde bir dizi temaslarda bulundu. Partinin Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında, Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Mehmet Altınöz ilimizde iki gün süren bir program yaptılar. Genel başkan yardımcıları ziyaretin amacının halkla kucaklaşmak ve halkın dertlerini dinlemek olduğunu açıkladılar. Genel başkan yardımcılarına yaptıkları çalışmada İl Başkanı Mehmet Aras da eşlik etti. Heyet program kapsamında İzmit, Kartepe ve Derince’de temaslarda bulundular.

HER İŞLETMEDE ÜYELİK BAŞVURUSU

Heyet ilk olarak cumartesi günü İzmit Kuruçeşme Mahallesi esnafını ziyaret ettiler. Ziyaretlerde esnaf ve halk, parti heyetine uzun uzun sorunlarını anlattı. Parti heyeti halka ülke sorunlarını çözmek için geliştirdikleri projeleri anlattı. Heyetin ziyaret ettiği neredeyse her işletmede, esnaflar, vatandaşlar partiye üyelik başvurusunda bulundular. Gün boyunca devam eden program sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, yapılacak ilk seçimde Dr. Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı olacağını ilan etti. Altınöz, “Vatandaş Fatih Erbakan’ı bağrına basıyor” dedi.

KARTEPE VE DERİNCE’YE GİTTİLER

Genel merkez heyeti pazar sabahı ilk olarak Kartepe’ye gitti. İlk olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden heyet, partililer ile ulus pazarını gezdi. Genel merkez heyeti, gördükleri ilgiden memnun olarak semt pazarından ayrıldılar. Ardından Derince’ye gelen parti heyeti halkın içine karıştı. Ziyaret kapsamında basın yayın kuruluşları ziyaret edildi. STK ve hemşeri dernekleri ile temaslar kuruldu. Pr. Dr. Necmettin Erbakan ile uzun yıllar çalışan ve aynı zamanda dış politika uzmanı olan Doğan Bekin, “Bizim iş batırma değil, iş bitirme belgemiz var. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu ülkenin sorunlarını bizler çözeceğiz. Geçmişte refah geldi yüzler güldü, şimdi yeniden refah gelecek ve yüzler yeniden gülecek” dedi.