“Ülkü Ocakları, devletinin her zaman yanında”

Gölcük Ülkü Ocakları Başkanı Taner Koç ve yönetimi, ilçede ilk ziyaretini Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut’a gerçekleştirdi. Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Koç, “Sosyal maliyeti en fazla olan, bu maliyeti kanla canla ödemiş, 5 binin üzerinde şehidi bulunan milliyetçi Ülkücü hareketin, ilim ve bilime önem veren, genç kardeşlerimizin eğitimine kendi evlatları gibi sahip çıkan, vatan millet devlet sevdalılarının buluştuğu Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı; dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Vatan bayrak sevdamızın hiç değişmeyecek en önemli unsuru devlettir” dedi. Koç ayrıca Ülkü Ocaklarının faaliyetleri hakkında Kaymakam Karabulut’a bilgi verdi. Kaymakam Karabulut da ziyaret için teşekkür etti.
EMNİYET MÜDÜRÜ ŞENGÜL’E ZİYARET
Gölcük Ülkü Ocakları Başkanı Taner Koç ve yönetimi, ikinci ziyaretini Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül’e gerçekleştirdi. Ülkü Ocaklarının eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Başkan Taner Koç, “İlçemizin, asayişin ve güvenin sağlanması için gece gündüz görev yapan başta şahsınız olmak üzere tüm güvenlik güçlerine de teşekkür ederiz. Ülkü Ocakları her zaman devletinin, milletinin yanındadır” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Emniyet Müdürü Veli Şengül ise ilçelerde sürdürülen çalışmalar hakkında Koç’a, bilgi vererek ziyaret için teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.