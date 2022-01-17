Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi

Gölcük’te Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı kurslar açılmaya devam ediyor. Bu kurslardan biri de geçtiğimiz haftalarda, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Yenimahalle’de açıldı. Yenimahalle Kurs Merkezi’ni İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen eşliğinde ziyaret ederek hem usta öğreticilerle hem de kursiyerlerle sohbet ederek bilgi aldı. Kurs merkezinde el sanatları teknolojisi, giyim teknolojisi, iğne oyası, örgü gibi farklı alanlarda eğitimler verilecek.