Gölcük’te Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı kurslar açılmaya devam ediyor. Bu kurslardan biri de geçtiğimiz haftalarda, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Yenimahalle’de açıldı. Yenimahalle Kurs Merkezi’ni İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen eşliğinde ziyaret ederek hem usta öğreticilerle hem de kursiyerlerle sohbet ederek bilgi aldı. Kurs merkezinde el sanatları teknolojisi, giyim teknolojisi, iğne oyası, örgü gibi farklı alanlarda eğitimler verilecek.
17 Oca 2022 - 16:23- Gündem Güncelleme: 17 Oca 2022 - 16:24
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen eşliğinde belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Yenimahalle’de açılan kursları yerinde denetledi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.