Eski Dostlar, Kaba’nın yemeğinde buluştu

Önceki gün Gölcük Belediyesi’ne ait Yalı Evleri’nde Değirmendere eski Belediye Başkanlarından İbrahim Kaba’nın verdiği yemekte bir araya gelen eskimeyen dostlar, bir kez daha anıları tazeleyip bol bol sohbet ettiler. Yemeği düzenleyen Değirmendere eski Belediye Başkanı İbrahim Kaba, “Bizim dostluğumuz hiçbir zaman eskimez. Biz eski dostlarız. Ayda bir de olsa bir araya geliyoruz. Yemeklerimizi her ay bir ilçede yapmaktayız. Davetimize icabet edip gelen tüm değerli dostları gönülden selamlıyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

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Yemeğe; Değirmendere eski Belediye Başkanı İbrahim Kaba, Ali Alkan, Kenan Sühan, Alper Arslan, Belediye Meclis Üyesi Atila Karakaya, Ender Kodal, Enver Alkaya, Derya Zafer Özkan, Çetin Ganioğlu, Mehmet Karaduman, Ahmet Levent, Gölcük Nurettin Şenemre, Ahmet Barış, Caner Uzuner, Asena Kahraman, Nihat Sevilmiş, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Mustafa Akpınar, Hasan Taşkın, Cemalettin Aydoğan, Kadir Ayhan, eski Belediye Başkanlarından Ercüment Şahin, Mustafa Nazlıgül, Selahattin Altınok ve Bedrettin Kayaçetin katıldı.