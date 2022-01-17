Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Yelken Kafe’de gerçekleşen programda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık İşleri Müdürü Serap Ayhan, Genel Cerrahi Servis Sorumlusu Hemşire Sevcan Yeşildağer, hastanede görev yapan bazı hemşireler ve ailelerini konuk eden Başkan Aygün’e programda Meclis Üyesi Kurtuluş Aytekin de eşlik etti. Buluşmada konuklarıyla projelerini paylaşan, görüş ve önerileri alan Başkan Aygün, sağlık çalışanlarının çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, “Özellikle salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.