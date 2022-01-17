17 Oca 2022 - 16:24- Gündem G: 17 Oca 2022 - 16:25

Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireler ve aileleriyle bir araya geldi
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Yelken Kafe’de gerçekleşen programda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık İşleri Müdürü Serap Ayhan, Genel Cerrahi Servis Sorumlusu Hemşire Sevcan Yeşildağer, hastanede görev yapan bazı hemşireler ve ailelerini konuk eden Başkan Aygün’e programda Meclis Üyesi Kurtuluş Aytekin de eşlik etti. Buluşmada konuklarıyla projelerini paylaşan, görüş ve önerileri alan Başkan Aygün, sağlık çalışanlarının çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, “Özellikle salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
# eğitim, sağlık

17 Oca 2022 - 16:24 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.449.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür mask
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi mask
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi
Eski Dostlar, Kaba’nın yemeğinde buluştu mask
Eski Dostlar, Kaba’nın yemeğinde buluştu
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar mask
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar
Baba Sultan Zaviyesi Kitabı tanıtıldı mask
Baba Sultan Zaviyesi Kitabı tanıtıldı
Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı mask
Başiskele’de ikinci ‘Gençhane’ hizmete açıldı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL