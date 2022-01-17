Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in daha yaşanılabilir bir kent olması adına çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda büyük bir özveri ile mesaisine devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Kuruçeşme Şehit Arif Meydan Parkı, Kültür Tepesi 1. Etap, Malta Mahallesi İhsan Dede Parkı, Alikahya Fatih Mahallesi Süleymaniye Camii ve Yahyakaptan Anıt Meydanı’nda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

BAKIMLARINI YAPTILAR

Kuruçeşme Şehit Arif Meydan Parkı’nda ve Yahya Kaptan Anıt Meydanı’ndaki tahrip olan sert zemini yenileyen ekipler, Kültür Tepesi’nde ise harpuştalardaki ve zemindeki doğal taşların tamiratını gerçekleştirdi. Ardından Malta Mahallesi Yurdum Caddesi İhsan Dede Parkı’nda mesaiye başlayan ekipler bordür döşedi, tahrip olan bölgeleri yeniledi ve beton kullanarak yürüyüş yolunu bakımdan geçirdi.

CAMİNİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Alikahya Fatih Mahallesi Mevlana Caddesi Süleymaniye Camii’ne çevre düzenlemesi çalışması kapsamında istinat duvarı yapmaya başlayan ekipler, ardından oturma yerlerini yaparak alanı kullanıma hazır hale getirecek. Vatandaşların bir araya geldiği park, yeşil alan ve camilerde tespit çalışmalarını sıklaştıran ekipler, program dâhilinde belirlenen yerlere giderek alanlardaki eksiklikleri gidermeye devam edecek.