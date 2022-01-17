Başkan Yıldızlı’dan Yaşar Can’a geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Sekreteri Bülent Sarı, İl Bilişim Sekreteri Batuhan Bayındır ve İl Başkan Yardımcısı Gülşah Çubuklu ilimizin tanınmış iş insanlarından Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis üyesi Yaşar Can'ı, sahibi olduğu Özcan Pişmaniye imalathanesinde çıkan yangın sebebi ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sabah saatlerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan can kaybının yaşanmadığı yangında Özcan Pişmaniye imalathanesinde maddi hasar meydana geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, imalathane sahibi Yaşar Can’dan yangınla ilgili bilgi alarak meydana hasarı yerinde inceledi. Ziyaret esnasında Ankara’da bulunan TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, Yaşar Can’ı telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.