17 Oca 2022 - 16:41- Gündem G: 17 Oca 2022 - 16:43

Başkan Yıldızlı’dan Yaşar Can’a geçmiş olsun ziyareti

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, imalathanesinde çıkan yangın sebebi ile ilimizin tanınmış insanı Yaşar Can’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti
Başkan Yıldızlı’dan Yaşar Can’a geçmiş olsun ziyareti mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Sekreteri Bülent Sarı, İl Bilişim Sekreteri Batuhan Bayındır ve İl Başkan Yardımcısı Gülşah Çubuklu ilimizin tanınmış iş insanlarından Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis üyesi Yaşar Can'ı, sahibi olduğu Özcan Pişmaniye imalathanesinde çıkan yangın sebebi ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sabah saatlerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan can kaybının yaşanmadığı yangında Özcan Pişmaniye imalathanesinde maddi hasar meydana geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, imalathane sahibi Yaşar Can’dan yangınla ilgili bilgi alarak meydana hasarı yerinde inceledi. Ziyaret esnasında Ankara’da bulunan TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, Yaşar Can’ı telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

# chp

17 Oca 2022 - 16:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.449.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İMO adayı Engin’e destek her geçen gün artıyor mask
İMO adayı Engin’e destek her geçen gün artıyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı mask
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür mask
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi mask
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi
Eski Dostlar, Kaba’nın yemeğinde buluştu mask
Eski Dostlar, Kaba’nın yemeğinde buluştu
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar mask
Zübeyde Hanım MTAL’nin topladığı atıkları teslim aldılar
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL