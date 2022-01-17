Derince'de kan donduran olay! Ormanlık alanda silahla intihar etti

Alınan bilgiye göre Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent adresinde ikamet eden ve pazarlamacılık yaptığı öğrenilen 42 yaşındaki Sinan Tutak, Cumartesi akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi Akıncılar Sokaktaki ormanlık alanda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Gece geç saatlerde çevredeki vatandaşlar tarafından tabancayla vurulmuş halde bulunan Tutak için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Tutak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından intihar ettiği belirlenen Tutak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Körfezkent adresinde ikamet eden ve pazarlamacılık yapan Sinan Tutak’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Derince Deniz Mahallesinde berberlik yapan Kenan Tutak’ın 3 çocuğundan biri olan Sinan Tutak’ın bir süredir yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle borçlarını ödeyemediği ve bunalıma girdiği, bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Evli ve 1 çocuk babası olan Sinan Tutak’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN