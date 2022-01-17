17 Oca 2022 - 17:35- Gündem G: 17 Oca 2022 - 17:36

“Kahveciler Odası’na yeni soluk getirme ihtiyacı hasıl olmuştur”

Kocaeli Kahveciler Odası Başkan Adayı Enver Turgut, “Mevcut yönetimin 12 yıldır yaşanacak hiçbir olumsuzluğu ön görememesi, hatta yaşananlara da çözüm üretememesi, 12 yıldır bu işi yapamadım şeklindeki basiretsiz açıklamaları, artık yönetimde yeni bir soluk ihtiyacının hasıl olduğunu bizlere göstermiştir” dedi
“Kahveciler Odası’na yeni soluk getirme ihtiyacı hasıl olmuştur” mask

Kocaeli Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu 19 Ocak Çarşamba günü Kadıköy Katlı Otopark binasında bulunan salonda yapılacak. Mevcut Başkan Erdoğan Göçer, Enver Turgut ve Adem Çoban başkanlık için yarışacak. Başkan adaylarından Enver Turgut, seçim öncesi üye esnaflara seslendi. Turgut, “Ben Enver Turgut 1973 Samsun doğumluyum. İlkokul çağlarımdan beri Kocaeli’de ikamet etmekte ve 24 yıldır da kahveci esnafı olarak hizmet vermekteyim. Yaşadığımız tüm olumsuz şartlar, zor süreçler, olumsuz ve yalnız bırakılmışlıktan dolayı çözüm ve ihtiyaçlara cevap verebilme adına kendimi elini taşın altına sokma mecburiyetinde hissettim. Bu sebeptendir ki Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına resmen aday oldum” dedi.

“MEVCUT YÖNETİMİN BASİRETSİZ AÇIKLAMALARI”

Turgut, “Mevcut yönetimin 12 yıldır yaşanacak hiçbir olumsuzluğu ön görememesi, hatta yaşananlara da çözüm üretememesi sonucu sektörümüz yalnız bırakılmıştır. Daha önceki diğer gazetelere kendi vermiş olduğu demeçler dahi 12 yıldır bu işi yapamadım şeklindeki basiretsiz açıklamalardır ve artık yönetimde yeni bir soluk ihtiyacının hasıl olduğunu bizlere göstermiştir. Yönetimimiz muvaffak olması durumunda, esnafımızı iyi ve kötü günde yalnız bırakmayacak şekilde dizayn edilecektir” dedi.

“GÜCÜMÜZÜ ESNAFIMIZDAN ALACAĞIZ”

“Yaşanan olumsuzluklarda ve afet durumlarında esnafımızın yanında olup etkin adımlar atacaktır” diyen Turgut, “Kendi bünyemiz dahilinde gücümüz ölçeğinde destek olmaya çalışacağız. Bizler kimsenin himayesinde olmadan, hiçbir odağın amacına değil kendi amacımıza yönelik çalışacağız. Gücümüzü sadece esnafımızdan alıp onlarla bölüşerek çalışacağımıza dair tüm esnafımıza söz veriyoruz. Ben Enver Turgut, tüm bu bilgiler ışığında saygılarımı sunar, sizlerden oylarınızla desteğinizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

17 Oca 2022 - 17:35 - Gündem

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