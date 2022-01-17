17 Oca 2022 - 21:35- Gündem G: 17 Oca 2022 - 21:37

Ali Uygun'a kan aranıyor
Ali Uygun'a kan aranıyor mask

Akademi Hastanesi'nde yatmakta olan Genç Kocaelililer Derneği eski başkanlarından Ali Uygun'a B Rh (-) kana ihtiyaç var.. Kan verecek kişilerin koronavirüs geçirmemiş olması gerekirken kan vermek isteyenlerin 0533 955 50 65 (Mert Uygun) numara ile iletişime geçmeleri rica olunur.
# koronavirüs

17 Oca 2022 - 21:35 - Gündem

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